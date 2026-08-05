Ania Karwan dodatkową trenerką w "The Voice of Poland": Zrobię wszystko

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W nadchodzącej edycji "The Voice of Poland" po raz drugi z rzędu pojawi się etap "Comeback Stage". W roli dodatkowej trenerki wystąpi Ania Karwan. "Czeka nas piękny sezon" - podkreśla wokalistka.

Ania Karwan w niebieskiej dżinsowej sukience na tle białych okręgów i drzewka z cytrynami.
Ania Karwan powraca jako dodatkowa trenerka w "The Voice of Poland"AKPAAKPA

Jak już informowaliśmy, 12 września odbędzie się premiera 17. edycji "The Voice of Poland". Uczestników ponownie oceniać będą Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, a także absolutna debiutantka w tej roli - Edyta Bartosiewicz, która zastąpiła Margaret.

Zwycięzcą poprzedniej edycji został Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret.

"The Voice of Poland": Ania Karwan dodatkową trenerką

Po raz drugi w programie TVP pojawi się etap "Comeback Stage", w którym trenerką ponownie będzie Ania Karwan. Na czym polega ten etap?

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Michał Boroń
Michał Boroń

Uczestnicy, którzy nie zobaczą odwróconego fotela na Przesłuchaniach w Ciemno będą mieli jeszcze jedną szansę, żeby zawalczyć o zwycięstwo w programie. W dostępnym online formacie to właśnie Ania Karwan wybierze wokalistów, którzy otrzymają drugą szansę.

Jej podopieczni będą rywalizować na tzw. gorących krzesłach - do półfinału dotrze dwóch uczestników (jednego wybierze sama Ania Karwan, a drugiego internauci spośród czwórki najlepszych). Ta dwójka pojawi się w TVP w odcinkach na żywo i zawalczy o końcowe zwycięstwo z podopiecznymi pozostałych trenerów na równych zasadach.

"Wiem, że ten program otwiera drzwi do kariery i w tej edycji również zrobię wszystko, żeby moi uczestnicy dostali szanse na powrót z podwójną wiarą w siebie, determinacją, żeby stanąć w live'ach w równych szrankach z innymi uczestnikami. Czeka nas piękny sezon" - zapowiada Ania Karwan.

W poprzedniej edycji "The Voice of Poland" do półfinałów zabrała Żanetę Chełminiak i Mateusza Włodarczyka. Do ostatniego etapu zakwalifikowała się ta pierwsza - w wielkim finale decyzją widzów ostatecznie zajęła ostatnie, piąte miejsce.

Sama nazywa się "dzieckiem Woodstocku". Dla Eweliny Flinty to już siódmy występ na festiwalu dowodzonym przez Jurka Owsiaka. Z wokalistką rozmawialiśmy krótko przed jej występem na Małej Scenie podczas 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu.Michał BorońINTERIA.PL
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