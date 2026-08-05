Jak już informowaliśmy, 12 września odbędzie się premiera 17. edycji "The Voice of Poland". Uczestników ponownie oceniać będą Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, a także absolutna debiutantka w tej roli - Edyta Bartosiewicz, która zastąpiła Margaret.

Zwycięzcą poprzedniej edycji został Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret.

"The Voice of Poland": Ania Karwan dodatkową trenerką

Po raz drugi w programie TVP pojawi się etap "Comeback Stage", w którym trenerką ponownie będzie Ania Karwan. Na czym polega ten etap?

Uczestnicy, którzy nie zobaczą odwróconego fotela na Przesłuchaniach w Ciemno będą mieli jeszcze jedną szansę, żeby zawalczyć o zwycięstwo w programie. W dostępnym online formacie to właśnie Ania Karwan wybierze wokalistów, którzy otrzymają drugą szansę.

Jej podopieczni będą rywalizować na tzw. gorących krzesłach - do półfinału dotrze dwóch uczestników (jednego wybierze sama Ania Karwan, a drugiego internauci spośród czwórki najlepszych). Ta dwójka pojawi się w TVP w odcinkach na żywo i zawalczy o końcowe zwycięstwo z podopiecznymi pozostałych trenerów na równych zasadach.

"Wiem, że ten program otwiera drzwi do kariery i w tej edycji również zrobię wszystko, żeby moi uczestnicy dostali szanse na powrót z podwójną wiarą w siebie, determinacją, żeby stanąć w live'ach w równych szrankach z innymi uczestnikami. Czeka nas piękny sezon" - zapowiada Ania Karwan.

W poprzedniej edycji "The Voice of Poland" do półfinałów zabrała Żanetę Chełminiak i Mateusza Włodarczyka. Do ostatniego etapu zakwalifikowała się ta pierwsza - w wielkim finale decyzją widzów ostatecznie zajęła ostatnie, piąte miejsce.