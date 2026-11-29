Za nami sobotni półfinał 17. edycji "The Voice of Poland", w którym poznaliśmy nazwiska piątki uczestników, którzy zmierzą się 5 grudnia w wielkim finale.

Wokalistów oceniają Kuba Badach, Michał Szpak, Baron i Tomson (Afromental) oraz debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz. W sobotnim odcinku do gry wrócili też podopieczni dodatkowej trenerki Ani Karwan, która w internetowym programie "The Voice Comeback Stage Powered by Orange" zebrała swoją drużynę z uczestników, których odrzucili pozostali opiekunowie.

"The Voice of Poland": Baron z apelem do internautów

O awansie decydowali trenerzy, którzy przyznawali swoje punkty oraz widzowie za pomocą głosowania SMS. Dość zgodnie z oczekiwaniami w finale wystąpią Jarek Weber (drużyna Edyty Bartosiewicz), Anna Nguyen (ekipa Barona i Tomsona), Kinga Wylęgły (team Kuby Badacha), Amelia Mitoraj (z zespołu Michała Szpaka) i Axel Feige (drużyna Ani Karwan).

Na tym etapie z ekipy Barona i Tomsona odpadła Zosia Kosińska. Zdaniem wielu komentujących ta uczestniczka miała "parasol ochronny" rozłożony przez muzyków Afromental. Nie brak było głosów internautów, że program skupiał się na osobistych emocjach uczestniczki, a także komentarzy zwracających uwagę na dobór balladowego repertuaru, który miał w ten sposób ją faworyzować.

Do negatywnych głosów na temat Zosi Kosińskiej odniósł się w programie Baron. Zaapelował on o zaprzestanie hejterskich komentarzy, które mają "podcinać skrzydła".

"Mnie też dotknął hejt i to w najbardziej wrażliwych miejscach, bo dotyczących mojego prywatnego życia. Choć nauczyłem się z nim radzić, wiem, jak wiele waży bezwzględne słowo pisane z ignorancką lekkością. Wiem też, że te ciężary mogą pozostawać w nas na długo, redefiniując poczucie własnej wartości... Tym, którzy mają imperatyw oceniania i komentowania dokonań ludzi, których nigdy nie poznali osobiście, ludzi którzy mają odwagę żyć w pełni i gonić swoje marzenia, życzę docenienia, przytulenia i odnalezienia własnej pasji by nie mieli czasu zawracać sobie głowy innymi, skupieni na samorozwoju" - napisał Baron na Instagramie.

Po awansie do półfinału Zosia Kosińska nie kryła trudnych emocji.

"Ten etap był dla mnie bardzo wyjątkowy i budujący, ale też ciężki. Staram się czerpać z tej przygody jak najwięcej mogę i dzięki wam jest to możliwe" - zwróciła się do fanów uczestniczka.