Każdy z trzech trenerów - Cleo, Blanka i Tribbs - spośród swoich podopiecznych do finału zabrał po trzech wokalistów.

W pierwszej części rozgrywki każde z nich wykonało po jednym utworze. Następnie trenerzy wytypowali po jedną osobę, która awansowała do ścisłego finału. Odcinki "The Voice Kids" są nagrane wcześniej, na żywo pokazywane zostało tylko ogłoszenie wyników finału.

"The Voice Kids": Podopieczni Cleo na start

Finał rozpoczęli wszyscy uczestnicy wspierani przez trenerów w wielkim hicie "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów" (Netflix).

Konkursowe zmagania otworzyli podopieczni Cleo. 12-letnia Ola Piłat zmierzyła się z przebojem "Hero" Mariah Carey. "Masz w sobie tak naprawdę wszystko. To był występ idealny" - skomentowała Blanka. "Dziękuję twojemu wewnętrznemu bohaterowi, że cię do nas popchnął. Jesteś takim diamencikiem w mojej drużynie" - dodała Cleo.

Leon Skorupski zaśpiewał piosenkę "Jaskółka uwięziona" Stana Borysa, również budząc entuzjazm wśród trenerów. "Słychać, że wiesz o czym jest ta piosenka. Wokalnie jesteś świetny" - podsumował Tribbs, a Cleo pochwaliła "super dojrzały występ".

13-letnia Oliwia Johnson wykonała utwór "I'm Here" Cynthii Erevo z musicalu "Kolor purpury". "Do tej pory mam ciary na całym ciele. Tu niczego nie brakowało" - oceniła Blanka. "Uwielbiam z tobą pracować, jesteś rewelacyjna" - dodała Cleo.

Podczas ogłaszania wyboru trenerka i uczestnicy nie kryli łez i wzruszenia. Cleo łamiącym się głosem podkreślała, jak mocno jest związana ze swoimi podopiecznymi. Do ścisłego finału zabrała ze sobą Oliwię Johnson.

"The Voice Kids": Blanka i jej finaliści

Akompaniująca sobie na fortepianie 13-letnia Ania Jankowska ("Długość dźwięku samotności" Myslovitz) rozpoczęła zmagania w drużynie Blanki. "Warto docenić dużą odwagę, bo to jest utwór, który jest hymnem" - zwrócił uwagę Tribbs. "Strasznie jestem z ciebie dumna" - dodała Blanka.

12-letni Alan Lubiński otrzymał miłosną balladę "Someone You Loved" Lewisa Capaldiego. "Wiele dziewczyn ci będzie serduszka wysyłało" - podkreśliła Cleo. "Scena kocha ciebie, to jest wzajemna miłość" - oceniła Blanka.

Jej grupę zamknęła 12-letnia Antosia Grobelna w przeboju "I Have Nothing" Whitney Houston. "To jest materiał na finał, ja mam ciary" - stwierdził Tribbs. "Jesteś niesamowitym diamentem mojego finału" - nie miała wątpliwości Blanka.

Nie było zatem zaskoczenia, że po takich słowach Blanka dalej zabrała ze sobą właśnie Antosię Grobelną.

"The Voice Kids": Na kogo postawił Tribbs?

Wiktor Sas zaczarował scenę w piosence "River" z repertuaru Bishop Briggs. "To było mocarne, przyszedłeś, pozamiatałeś" - podsumowała Cleo.

Wielki przebój "Mam tę moc" z "Krainy lodu" (w polskiej wersji piosenkę śpiewała Kasia Łaska) przypomniała zaledwie 8-letnia Amelka Łęczycka, najmłodsza uczestniczka tej edycji "The Voice Kids". "Pokazałaś pełną klasę" - powiedziała Blanka. "Nie wierzę, że ty jesteś prawdziwa" - dodała Cleo, która aż podbiegła na scenę, by to sprawdzić. "Ciebie można oglądać całymi dniami" - podsumował Tribbs, zwracając uwagę na różnicę wieku dzielącą Amelkę z najstarszymi uczestnikami programu.

Jako ostatni zaprezentował się 13-letni Leon Pawlikowski w niezbyt często spotykanym w talent shows "Creep" grupy Radiohead. "Bardzo żałowałem, że nie wybrałeś mojej drużyny. To był świetny występ" - oceniła Cleo. "Jesteś dla mnie cały czas tajemnicą" - dodał Tribbs.

Do najlepszej trójki programu dołączył Wiktor Sas. Tym samym widzowie TVP na ostatnim etapie wybierali pomiędzy Oliwią Johnson, Antosią Grobelną i Wiktorem Sasem.

"The Voice Kids": Duety z trenerami

O uwagę głosujących najlepsza trójka zabiegała występując w duetami ze swoimi opiekunami: Oliwia z Cleo ("At Last" Etty James), Antosia z Blanką ("Summertime Sadness" Lany Del Rey) i Wiktor z towarzyszącym mu na fortepianie Tribbsem ("Jealous" Labrinth).

Specjalnym akcentem finału było wspólne wykonanie przez wszystkich uczestników i trenerów piosenki "Zamień się ze mną na marzenia" Stanisława Soyki i Krzysztofa Antkowiaka. W ten sposób produkcja postanowiła oddać hołd zmarłemu w sierpniu 2025 r. Stanisławowi Soyce.

Gośćmi specjalnymi między konkursowymi występami byli: Austriak JJ (zwycięzca Eurowizji 2025 zaśpiewał "Wasted Love" i "Shapeshifter") i Zosia Wójcik (laureatka poprzedniej edycji "The Voice Kids" zaprezentowała autorski singel "Szepty").

"The Voice Kids": Kto pojedzie z Polski na Eurowizję Junior 2026?

W tym roku zwycięzca show TVP od razu został przedstawicielem naszego kraju na Eurowizję Junior 2026. Nagrodą jest również kontrakt płytowy oraz 50 tys. zł na dalszy rozwój talentu. Z kolei laureaci drugiego i trzeciego miejsca otrzymali po 25 tys. zł.

Trójka finalistów na żywo zaprezentowała swoje premierowe piosenki: "O miłości nie ten czas" (Oliwia Johnson), "Znajduję swe miejsce" (Antosia Grobelna) i "Bilet" (Wiktor Sas).

W roli gości specjalnych wystąpiły Francuzka Lou Deleuze (12-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior 2025 zaśpiewała "Ce Monde") oraz duet Violetta Kapcewicz (laureatka ostatniej edycji "The Voice Senior") i Marianna Kłos (reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2025), które przypomniały wielki hit "The Winner Takes It All" grupy ABBA.

Nagrodę internautów na nagranie singla dla ulubionego uczestnika (spośród wszystkich, którzy przeszli Przesłuchania w ciemno) zdobyła Ola Piłat z drużyny Cleo.

Wyniki głosowania widzów ogłosiły prowadzące Paulina Chylewska i Michalina Sosna. Zwycięzcą dziewiątej edycji "The Voice Kids" został Wiktor Sas. Tym samym podopieczny Tribbsa będzie reprezentował Polskę na Eurowizji Junior 2026. "Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, kocham cię Mikołaj strasznie" - wydusił z siebie 13-letni wokalista, zwracając się do Tribbsa.

