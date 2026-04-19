Zaskakujący werdykt w "The Voice Kids". Widzowie nie kryją emocji po decyzji Cleo

Dziewiąta odsłona popularnego talent show od początku budzi duże emocje. W tym sezonie stawka jest wyjątkowo wysoka. Zwycięzca programu nie tylko zdobędzie sympatię widzów, ale również otrzyma możliwość reprezentowania Polski podczas Eurowizji Junior 2026.

W półfinale uczestnicy z drużyny Cleo stanęli do bezpośredniej rywalizacji o miejsca w finale. Choć poziom występów był wyrównany, to właśnie jedno nazwisko najmocniej wybrzmiało po zakończeniu odcinka.

Decyzja, która podzieliła widzów

Lena Kierklo, uznawana przez część publiczności za jedną z najciekawszych uczestniczek tej edycji, zakończyła swój udział na etapie "sing-off". Tym bardziej zaskakujące było to dla widzów, że wcześniej triumfowała w "bitwach".

W sieci szybko pojawiły się głosy rozczarowania i niedowierzania. "Jestem w szoku i bardzo rozczarowana, że Lena nie została wybrana", "To był najlepszy głos tej edycji", "Nie rozumiem tej decyzji" - pisali internauci. Nie brakowało też bardziej emocjonalnych reakcji: "Coś ty zrobiła, Cleo?" czy "Taka perełka nie przeszła dalej?".

Część widzów próbowała tłumaczyć sytuację, sugerując, że młoda wokalistka mogła przegrać nie talentem, a brakiem pewności siebie. "Może po prostu potrzebuje czasu, by w pełni uwierzyć w swój dar" - zauważano.

Cleo zabiera głos po fali komentarzy

Rosnąca dyskusja sprawiła, że Cleo zdecydowała się publicznie wyjaśnić swoją decyzję. W opublikowanym wpisie nie ukrywała, że wybór był jednym z trudniejszych w tej edycji.

"Wszystkich fanów Lenki serdecznie pozdrawiam. Sama jestem jej ogromną fanką. To była dla mnie bardzo trudna decyzja" - przyznała.

Artystka zwróciła uwagę, że oceniając uczestników, bierze pod uwagę nie tylko warunki wokalne. W kontekście nagrody, jaką jest udział w Eurowizji Junior, liczą się także inne umiejętności sceniczne.

"Eurowizja to nie tylko mocny głos, to również interakcja z publicznością, komunikatywność. Lenka ma wspaniały głos i jestem pewna, że jak popracuje nad większą interakcją z publicznością oraz interpretacją piosenek na scenie, to wróci ze zdwojoną siłą" - podkreśliła.

"Nie wszystko widać na ekranie"

W dalszej części swojej wypowiedzi trenerka odniosła się do kulis pracy z uczestnikami, które pozostają niewidoczne dla widzów.

"Pamiętajcie, że my pracujemy i obserwujemy dłużej pracę tych wspaniałych dzieci. To nie jest historia tylko i wyłącznie o tym, co widzicie w TV" - zaznaczyła, dziękując jednocześnie za wszystkie opinie.

Choć jej słowa wniosły dodatkowy kontekst do sprawy, emocje wokół werdyktu nie opadły. Jedno jest pewne: tegoroczna edycja programu nie przestaje zaskakiwać, a decyzje jurorów coraz częściej stają się tematem gorących dyskusji wśród widzów.

