Zaskakujące wyznanie Cleo w "The Voice Kids". "Wszystko zachowuję dla siebie"

W 2025 r. w czerwonych fotelach "The Voice Kids" zasiadali Baron i Tomson z grupy Afromental (oceniali młodych uczestników nieprzerwanie od samego początku), Cleo (jest trenerką od drugiej edycji) oraz Natasza Urbańska (w sumie dwie edycje).

Jeszcze w czerwcu 2025 r. okazało się, że produkcja szykuje rewolucję w popularnym show TVP. Pojawiły się wówczas pogłoski, że wymianie może ulec cały skład. Ostatecznie swoje miejsce zachowała jedynie Cleo.

"The Voice Kids" z nowymi trenerami

W dziewiątej edycji towarzyszą jej trenerscy debiutanci: producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023. Dodajmy, że ta dwójka była gośćmi finału ostatniej edycji "The Voice Kids".

Z programu możemy się różnych zakulisowych ciekawostek, bo jurorzy mają też czas na prywatne pogaduszki. Tym razem Cleo wywołała dyskusję o sprawach sercowych, pytając Tribbsa o jego życie uczuciowe.

"Tribbs, à propos miłości... Jak tam, twoje serduszko jest zajęte?" - zapytała wokalistka.

"Jestem żonaty od roku (…) Bardzo lubię stabilne życie prywatne" - odpowiedział Tribbs, który w lipcu 2024 roku poślubił swoją wieloletnią partnerkę Żanetę Płudowską (I Wicemiss Polonia 2012). Uroczystość odbyła się w Chorwacji, a wydarzeniu szeroko relacjonowały plotkarskie media.

Cleo chroni swoją prywatność. "Wszystko zachowuję dla siebie"

Gdy jednak Tribbs spróbował dowiedzieć się czegoś o statusie uczuciowym Cleo, ta ucięła temat, składając przy tym zaskakującą deklarację.

"Jestem znana z tego, mój drogi, że moje życie prywatne zostawiam dla siebie. Ale dzięki temu traktuję moje życie prywatne jako azyl, ostoję. Istnieje życie prywatne, tylko po prostu nie chcę się nim dzielić. Wszystko zachowuję dla siebie. Jestem w tym taka dobra, że gdybym miała dzieci i męża, to byście się nawet o tym nie dowiedzieli. Przysięgam! Jestem mistrzem świata w ukrywaniu. Szanuję prywatność moich bliskich i uważam, że show-biznes to jest przestrzeń nie dla każdego" - zdradziła Cleo.

Blanka reaguje na plotki

Podobnego zdania jest Blanka, która często bywa bohaterką medialnych plotek.

"Generalnie ja też nigdy nie ujawniam mojego życia prywatnego. Czy coś się dzieje, czy się nie dzieje, jak się dzieje, ile się dzieje, jak długo i czy w ogóle... Więc plotki plotkami, ale ja moje życie prywatne kocham, jak zostaje prywatne" - podkreśliła gwiazda przeboju "Solo".

W ostatnim czasie spekulowano o charakterze jej relacji z raperem Malikiem Montaną (nagrali duet "Wracam"), jednak sama wokalistka wyjaśniła, że nie jest to romans. "Kolegujemy się, przyjaźnimy, mamy same pozytywne wibracje" - mówiła.

Przypomnijmy, że w tej edycji "The Voice Kids" mamy jedną nowość - zwycięzca zostanie od razu reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026.

Niespodziewane wyznanie Cleo w "The Voice Kids": Wszystko zachowuję dla siebie materiały prasowe