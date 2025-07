Zaskakujące wieści z TVP! Znamy nowego trenera "The Voice Kids"

Przed nami dziewiąta edycja uwielbianego przez widzów TVP show "The Voice Kids", w którym to najmłodsi wokaliści prezentują swoje talenty przed ekspertami. W formacie nadchodzą zmiany, a twórcy programu stopniowo ogłaszają nowości. Właśnie zapowiedziano, że na czerwonym fotelu zasiądzie słynny DJ! Kogo zobaczymy w roli trenera "The Voice Kids"?