Wiktor Sas wygrał 9. edycję "The Voice Kids"! "Cała Europa będzie musiała mnie słuchać"

W sobotni wieczór widzowie "The Voice Kids" zdecydowali, że to właśnie Wiktor Sas powinien sięgnąć po zwycięstwo w dziewiątej edycji programu. Chłopak, który od początku sezonu był w drużynie debiutującego trenera Tribbsa, zdobył najwięcej głosów w finałowym głosowaniu SMS.

Tuż po ogłoszeniu werdyktu Wiktor nie krył emocji. Podkreślił, że udział w show był dla niego ogromną przygodą i szansą na poznanie wielu wspaniałych osób. "Teraz cała Europa będzie musiała mnie słuchać! Bardzo się cieszę, że miałem szansę występować w programie 'The Voice Kids' i poznać wielu wspaniałych ludzi. Dziękuję wszystkim za wsparcie, zaufanie i głosy. Teraz moim największym muzycznym marzeniem jest wygranie Eurowizji Junior i nagranie swojej autorskiej płyty" - powiedział 13‑latek, dziękując widzom za zaufanie i głosy.

Zwycięzca otrzymał statuetkę dla Najlepszego Głosu 9. edycji, kontrakt płytowy oraz 50 tys. zł na dalszy rozwój kariery.





Kim jest Wiktor Sas?

Wiktor Sas jest wyjątkowo aktywnym chłopcem. Bardzo wcześnie zaczął mówić i już jako półtoraroczne dziecko próbował śpiewać. Pierwsze występy zaliczał jeszcze w żłobku, a od sześciu lat systematycznie rozwija swoje umiejętności wokalne na zajęciach i warsztatach.

Poza muzyką ma mnóstwo innych pasji: tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a w domu chętnie przejmuje stery w kuchni. Bardzo dobrze się uczy, angażuje się w życie szkoły i lokalnej społeczności oraz działa w wolontariacie. Teraz do tego długiego CV dopisze reprezentowanie Polski na Eurowizji Junior.

Eurowizja Junior 2026 - co już wiemy?

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior ma odbyć się pod koniec 2026 roku - najprawdopodobniej w listopadzie lub grudniu. Dokładna data i miejsce wciąż nie zostały potwierdzone. Wiadomo, że Francja, która wygrała poprzednią edycję, zrezygnowała z organizacji konkursu ze względów finansowych.

Plotki sugerują, że gospodarzem może zostać Macedonia Północna, jednak Europejska Unia Nadawców nie ogłosiła jeszcze ostatecznej decyzji. Niezależnie od lokalizacji jedno jest pewne - na eurowizyjnej scenie zobaczymy reprezentanta Polski wybranego właśnie w "The Voice Kids", czyli Wiktora Sasa.

Jak zgłosić się do "The Voice"?

Telewizja Polska nie zwalnia tempa i równolegle ruszyła z castingami do kolejnych edycji muzycznych talent show. Do "The Voice of Poland", "The Voice Senior" oraz "The Voice Kids" można zgłaszać się online do 17 maja 2026 roku, do godziny 23:59, poprzez formularze dostępne na stronie voicecasting.pl.

Aby wziąć udział w jednym z programów, należy wybrać odpowiedni format, wypełnić krótką ankietę oraz dołączyć nagranie wideo ze swoim występem. Po zakończeniu naboru wybrane osoby zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o kolejnych etapach. Szczegółowy regulamin i zasady udziału są dostępne na stronie castingu.

Cleo płakała bez przerwy. Trenerka „The Voice Kids” całkiem się rozkleiła TVP