Tribbs zalał się łzami w "The Voice Kids". "Dajcie mi spokój!"
Nadchodzący odcinek The Voice Kids przyniesie momenty, które na długo mogą zostać w pamięci widzów. W trakcie Bitew jeden z trenerów dał się ponieść emocjom do tego stopnia, że nie był w stanie ich ukryć.
Do poruszającej sceny doszło podczas występu uczestniczki z drużyny Blanki. Już w trakcie wykonania było widać, że Tribbs próbuje zachować spokój, jednak kolejne chwile tylko potęgowały wzruszenie. Kamery uchwyciły momenty, w których trener ocierał łzy, nie kryjąc emocji nawet po zakończeniu występu.
Choć w programie nie brakuje silnych przeżyć, tym razem reakcja muzyka wyraźnie zaskoczyła wszystkich obecnych w studiu, włącznie z nim samym.
"Wyjdę na płaczkę". Niespodziewana reakcja Tribbsa
Sytuację próbowała rozładować prowadząca Paulina Chylewska, która zwróciła się do trenera z lekkim uśmiechem:
- "Tak sobie patrzę, Tribbs, na ciebie i mam takie poczucie… może przydałaby ci się chusteczka? Trzeba obetrzeć łezki?" - zapytała.
Odpowiedź była natychmiastowa i bardzo szczera:
- "Dajcie mi spokój! Wyjdę na jakąś płaczkę. Rzadko się wzruszam, naprawdę bardzo rzadko, a w tym programie zdarzyło się to już kilka razy. A dzisiaj… po prostu się popłakałem" - wyznał.
Te słowa tylko podkreśliły, jak silne emocje wywołał występ młodej uczestniczki.
Kluczowy moment dla drużyny Blanki
Sobotni odcinek będzie jednym z najważniejszych etapów tej edycji. Po Bitwach i rundzie Sing Off zapadną ostateczne decyzje, a widzowie poznają trójkę finalistów z drużyny Blanki.
To właśnie wtedy okaże się, kto z młodych wokalistów zrobił największe wrażenie nie tylko na trenerach, ale i na publiczności.
Nie od dziś wiadomo, że The Voice Kids to nie tylko rywalizacja, ale też emocje, które często wymykają się spod kontroli. Autentyczne reakcje trenerów od lat są jednym z elementów, które przyciągają widzów przed telewizory.
Najbliższy odcinek tylko to potwierdzi. A który występ doprowadził Tribbsa do łez? Odpowiedź widzowie poznają już 25 kwietnia o godz. 20:30 w TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.