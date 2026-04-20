W sobotę w "The Voice Kids" rozpoczęły się Bitwy w drużynie Cleo. Trenerka podzieliła swoich 18 podopiecznych na sześć grup. Tylko jedna osoba z każdego składu otrzymała bilet do etapu Sing Off, który został wyemitowany tuż po Bitwach w ten sam wieczór.

W tym etapie pojawili się Kornelia Fornalczyk, Franek Machul, Lena Kierklo, Leon Skorupski, Ola Piłat i Oliwia Johnson. Decyzją Cleo do finałowego odcinka zakwalifikowali się Leon Skorupski, Ola Piłat i Oliwia Johnson. Najwięcej emocji i kontrowersji wywołał brak Leny Kierklo w finale - wielu widzów i internautów widziało w niej największą faworytkę nie tylko w drużynie Cleo, ale wręcz do wygrania całego programu.

"The Voice Kids": Oni wystąpią w finale

Przypomnijmy, że w tym roku zwycięzca show TVP od razu zostanie przedstawicielem naszego kraju na Eurowizję Junior 2026.

"Emocje, energia i serce zostawione na scenie zrobiły swoje. To już ostatnia prosta trzymajcie mocno kciuki, bo ta ekipa dopiero się rozkręca i jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa" - tak oficjalny profil "The Voice Kids" przedstawia najlepszą trójkę z drużyny Cleo.

W najbliższych odcinkach poznamy wybrańców pozostałych trenerów: debiutujących w tych rolach producenta Tribbsa i Blanki, reprezentantki Polski na Eurowizji 2023.

Zdaniem obserwatorów programu w drużynie Cleo walka o awans do decydującego etapu rozegra się pomiędzy Olą Piłat a Oliwią Johnson. "Jestem w finale 9. edycji 'The Voice Kids'. Bardzo dziękuję Cleo za zaufanie" - napisała w mediach społecznościowych Ola Piłat.

Oliwia Johnson "największą sensacją" "The Voice Kids"

Głos w imieniu Oliwii Johnson zabrała z kolei Patrycja Mrozińska, która razem z nastolatką pracuje w Centrum Kultury Wilanów. "Mamy to. Finał pełen emocji, a Oliwia rozwaliła system i wygrała bitwy w 'The Voice Kids' w drużynie Cleo. Ogromna duma, energia i talent na najwyższym poziomie - to się po prostu czuje!" - napisała jej nauczycielka wokalu.

Bitwa z udziałem Oliwii Johnson z Wiktorią Syrek i Marysią Rogowicz (w przeboju w przeboju "I'm Every Woman" z repertuaru Chaki Khan, który później nagrała również m.in. Whitney Houston) jeszcze przed emisją w telewizji została zapowiedziana jako "największa sensacja nadchodzącego odcinka".

Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystko TVP