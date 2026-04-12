W nowej edycji "The Voice Kids" uczestników oceniają Cleo oraz debiutujący w rolach trenerów producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023.

Zakończyły się właśnie Przesłuchania w ciemno, po których trenerzy skompletowali swoje drużyny. Widzowie i internauci po ostatnim odcinku mają już faworytkę do końcowego zwycięstwa.

"The Voice Kids": Lena Kierklo zachwyciła trenerów

"Duże emocje. Mocny wokal i ogromne zaangażowanie. Zostaje w głowie na długo" - taki wpis pojawił się na oficjalnym profilu "The Voice Kids" po występie Leny Kierklo. 10-letnia uczestniczka z podbydgoskiego Niemcza zmierzyła się z piosenką "And I'm Telling You I'm Not Going" Jennifer Hudson (oryginał pochodzi z 1982 r. z musicalu "Dreamgirls", a na Broadwayu wykonywała go wówczas Jennifer Holliday).

Lena fascynuje się takimi legendami, jak m.in. Aretha Franklin i Whitney Houston. Dziewczynka zachwyciła wszystkich trenerów, a ostatecznie na swoją opiekunkę wybrała Cleo.

"Taki wielki głos w takim aniołku. Z jakim spokojem to śpiewałaś, z jaką gracją. Ty wiesz, co robisz, jakie nutki kiedy stawiasz" - komentowała Blanka.

Cleo również nie kryła zachwytów po występie 10-latki, uznając, że śpiewa ona lepiej od niej w jej wieku.

"Kocham ten utwór. Uważam, że to jest jeden z najpotężniejszych utworów, jakie można wykonać na scenie, i ty to zrobiłaś! Śpiewasz lepiej ode mnie w moim wieku. Jesteś fenomenem!" - zachwycała się trenerka.

Lena zrobiła też ogromne wrażenie na internautach, którzy widzą w niej już jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w programie. "Po prostu szczęka mi opadła, ciary", "Niejedna dojrzała wokalistka może pozazdrościć takiego głosu i talentu. Ogromne brawa! I na Eurowizję, niech cały świat zobaczy tą perełkę", "O matko, co za głos, co za świadomość muzyczna, tego się nie da nauczyć, to coś trzeba mieć. REWELACJA. Finał już się odbył", "Głos marzenie. To w najczystszej postaci talent", "Wbiła mnie w fotel", "Nawet szef zespołu znad fortepianu bił brawo, pięknie", "Po prostu zmiotło mnie z planszy" - czytamy w komentarzach.

Kim jest Lena Kierklo?

Uczennica Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz uczęszcza na indywidualne lekcje śpiewu oraz uczy się grać na pianinie. Uwielbia dalekie podróże, pływanie oraz taniec. W przyszłości chciałaby zostać lekarzem lub fizjoterapeutą. Lena uważa, że nie trzeba wybierać jednej ścieżki życiowej - można w życiu łączyć pasje i np. być lekarzem i artystką.

Przypomnijmy, że w tej edycji "The Voice Kids" mamy jedną nowość - zwycięzca zostanie od razu reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026.

