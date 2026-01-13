"The Voice Kids" po poważnych zmianach. Kto zasiądzie w czerwonych fotelach?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Prawdopodobnie pod koniec lutego na antenę TVP powróci "The Voice Kids". Wiadomo już, że w dziewiątej edycji widzów czekają spore zmiany, bo swoje stanowisko w czerwonym fotelu zachowała jedynie Cleo. Kto pojawi się u jej boku?

Czworo dorosłych w kolorowych, błyszczących strojach, stojących na scenie z czerwonym tłem i elementami świetlnymi. Wszyscy mają radosne miny i pozują razem do zdjęcia, sugerując atmosferę show telewizyjnego.
Trenerzy ostatniej edycji "The Voice Kids": Baron, Natasza Urbańska, Cleo i TomsonAKPA AKPA

W 2025 r. w czerwonych fotelach "The Voice Kids" zasiadali Baron i Tomson z grupy Afromental (oceniali młodych uczestników nieprzerwanie od samego początku), Cleo (jest trenerką od drugiej edycji) oraz Natasza Urbańska (w sumie dwie edycje).

Jeszcze w czerwcu 2025 r. okazało się, że produkcja szykuje rewolucję w popularnym show TVP. Pojawiły się wówczas pogłoski, że wymianie może ulec cały skład. Ostatecznie swoje miejsce zachowała jedynie Cleo.

Zobacz również:

Marcin Maciejczak wyznał, że nie chciał brać udziału w Eurowizji Junior
Eurowizja Junior

Marcin Maciejczak nie pojechał na Eurowizję Junior. Po latach tłumaczy swoją decyzję

Weronika Figiel
Weronika Figiel

"The Voice Kids" po rewolucji

Natasza Urbańska ujawniła, że jej rozstanie z "The Voice Kids" wcale nie odbyło się w przyjaznej atmosferze.

"To nie była moja decyzja, że ja odchodzę, tylko... nie wiem nawet, czyja to była decyzja, czyj to był pomysł. Dostałam tylko taką suchą informację od produkcji, że już mnie nie będzie w kolejnej edycji i oni nie rozumieją tej decyzji. To było przed finałem..." - ujawniła potem wokalistka w podcaście "Imponderabilia" Karola Paciorka.

Skład trenerski uzupełnią teraz producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023. Dodajmy, że ta dwójka była gośćmi finału ostatniej edycji "The Voice Kids".

Jako prowadzące ponownie pojawią się Michalina Sosna i Paulina Chylewska.

W ostatniej edycji wygrała Zosia Wójcik z ekipy Barona i Tomsona. Wiadomo już, że zwycięzca tegorocznej odsłony zostanie od razu reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026.

„The Voice Senior”: Majka Jeżowska opowiedziała o synuTVP

Najnowsze