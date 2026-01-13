"The Voice Kids" po poważnych zmianach. Kto zasiądzie w czerwonych fotelach?

W 2025 r. w czerwonych fotelach "The Voice Kids" zasiadali Baron i Tomson z grupy Afromental (oceniali młodych uczestników nieprzerwanie od samego początku), Cleo (jest trenerką od drugiej edycji) oraz Natasza Urbańska (w sumie dwie edycje).

Jeszcze w czerwcu 2025 r. okazało się, że produkcja szykuje rewolucję w popularnym show TVP. Pojawiły się wówczas pogłoski, że wymianie może ulec cały skład. Ostatecznie swoje miejsce zachowała jedynie Cleo.

"The Voice Kids" po rewolucji

Natasza Urbańska ujawniła, że jej rozstanie z "The Voice Kids" wcale nie odbyło się w przyjaznej atmosferze.

"To nie była moja decyzja, że ja odchodzę, tylko... nie wiem nawet, czyja to była decyzja, czyj to był pomysł. Dostałam tylko taką suchą informację od produkcji, że już mnie nie będzie w kolejnej edycji i oni nie rozumieją tej decyzji. To było przed finałem..." - ujawniła potem wokalistka w podcaście "Imponderabilia" Karola Paciorka.

Skład trenerski uzupełnią teraz producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023. Dodajmy, że ta dwójka była gośćmi finału ostatniej edycji "The Voice Kids".

Jako prowadzące ponownie pojawią się Michalina Sosna i Paulina Chylewska.

W ostatniej edycji wygrała Zosia Wójcik z ekipy Barona i Tomsona. Wiadomo już, że zwycięzca tegorocznej odsłony zostanie od razu reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026.

