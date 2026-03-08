"The Voice Kids": Blanka dała jej używaną świeczkę z Eurowizji. Kim jest Wiktoria Syrek?
Za nami kolejny castingowy odcinek "The Voice Kids". Widzowie największym entuzjazmem przyjęli występ 14-letniej Wiktorii Syrek z Gromnika (woj. małopolskie). Uczestniczka na scenie otrzymała zaskakujący prezent od Blanki.
W nowej edycji "The Voice Kids" uczestników oceniają Cleo oraz debiutujący w rolach trenerów producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023.
Ruszyły już odcinki castingowe, w którym młodzi wokaliści występują podczas Przesłuchań w ciemno. Wszystkie trzy fotele odwróciła m.in. Wiktoria Syrek, która zaśpiewała piosenkę "Niebo to my" Edyty Górniak.
"The Voice Kids": Blanka z nietypowym prezentem
"'Niebo to my' zabrzmiało czysto i bardzo przyjemnie. Wiktoria złapała klimat i zrobiła swoje. Spokojnie, ale z efektem wow" - czytamy na oficjalnym profilu "The Voice Kids" na Facebooku.
Jako pierwsza zareagowała Cleo, później niemal równocześnie swoje przyciski wcisnęli Tribbs i Blanka. Ta ostatnia przekazała uczestniczce... używaną świeczkę z eurowizyjnej sceny z 2023 r. w Liverpoolu, jednak Wiktoria na swoją trenerkę wybrała Cleo.
Kim jest Wiktoria Syrek?
Uczennica 7 klasy szkoły podstawowej i 6 klasy szkoły muzycznej w klasie fortepianu lubi podróżować i rozmawiać z ludźmi. Chętnie angażuje się w wolontariat i inicjatywy szkolnej społeczności. W wolnych chwilach czyta książki i aktywnie spędza czas z rodziną i przyjaciółmi. Marzy o występach na dużych scenach.
Wiktoria od dawna śledzi "The Voice Kids". O programie przypomniała jej mama - 14-latka w ostatniej chwili nagrała dwie piosenki i wysłała swoje zgłoszenie.
"To było moje marzenie, żeby wystąpić w programie. Wyobrażałam sobie jak stoję na scenie, śpiewam i rozmawiam z jurorami" - opowiada Wiktoria Syrek w serwisie tarnow.naszemiasto.pl.
"Super występ, Eurowizja przed tobą", "Oczarowałaś wszystkich", "Gratulacje", "Powodzenia" - komentują internauci, którzy pod postem na facebookowym profilu "The Voice Kids" zostawili blisko tysiąc reakcji, najwięcej spośród uczestników sobotniego odcinka.
Przypomnijmy, że w tej edycji "The Voice Kids" mamy jedną nowość - zwycięzca zostanie od razu reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026.