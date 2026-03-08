W nowej edycji "The Voice Kids" uczestników oceniają Cleo oraz debiutujący w rolach trenerów producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023.

Ruszyły już odcinki castingowe, w którym młodzi wokaliści występują podczas Przesłuchań w ciemno. Wszystkie trzy fotele odwróciła m.in. Wiktoria Syrek, która zaśpiewała piosenkę "Niebo to my" Edyty Górniak.

"The Voice Kids": Blanka z nietypowym prezentem

"'Niebo to my' zabrzmiało czysto i bardzo przyjemnie. Wiktoria złapała klimat i zrobiła swoje. Spokojnie, ale z efektem wow" - czytamy na oficjalnym profilu "The Voice Kids" na Facebooku.

Jako pierwsza zareagowała Cleo, później niemal równocześnie swoje przyciski wcisnęli Tribbs i Blanka. Ta ostatnia przekazała uczestniczce... używaną świeczkę z eurowizyjnej sceny z 2023 r. w Liverpoolu, jednak Wiktoria na swoją trenerkę wybrała Cleo.

Kim jest Wiktoria Syrek?

Uczennica 7 klasy szkoły podstawowej i 6 klasy szkoły muzycznej w klasie fortepianu lubi podróżować i rozmawiać z ludźmi. Chętnie angażuje się w wolontariat i inicjatywy szkolnej społeczności. W wolnych chwilach czyta książki i aktywnie spędza czas z rodziną i przyjaciółmi. Marzy o występach na dużych scenach.

Wiktoria od dawna śledzi "The Voice Kids". O programie przypomniała jej mama - 14-latka w ostatniej chwili nagrała dwie piosenki i wysłała swoje zgłoszenie.

"To było moje marzenie, żeby wystąpić w programie. Wyobrażałam sobie jak stoję na scenie, śpiewam i rozmawiam z jurorami" - opowiada Wiktoria Syrek w serwisie tarnow.naszemiasto.pl.

"Super występ, Eurowizja przed tobą", "Oczarowałaś wszystkich", "Gratulacje", "Powodzenia" - komentują internauci, którzy pod postem na facebookowym profilu "The Voice Kids" zostawili blisko tysiąc reakcji, najwięcej spośród uczestników sobotniego odcinka.

Przypomnijmy, że w tej edycji "The Voice Kids" mamy jedną nowość - zwycięzca zostanie od razu reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026.

