Za nami kolejne Przesłuchania w ciemno do dziewiątej edycji "The Voice Kids". Program TVP od lat budzi ogromne emocje wśród oglądających i udowadnia, że w Polsce nie brakuje dzieciaków z talentem wokalnym i charyzmą sceniczną. W tym sezonie w obrotowych fotelach zasiadają Cleo (jako prawdziwa weteranka formatu), a także debiutujący Blanka oraz Tribbs, którzy regularnie podkreślają, jak bardzo zaskakuje ich wysoki poziom młodych uczestników. Kto zaskoczył tym razem?

13-letnia Natalia w poprzedniej edycji wspierała koleżankę. Teraz sama spróbowała swoich sił w "The Voice Kids"

Na zakończenie sobotniego odcinka wystąpiła 13-letnia Natalia Hawlena. Dla dziewczynki nie była to pierwsza wizyta w studiu "The Voice Kids" - w poprzedniej edycji wspierała bowiem swoją przyjaciółkę za kulisami. Teraz sama postanowiła spróbować swoich sił przed trenerami.

Uczestniczka postawiła na utwór "Heavy" z repertuaru Shawna Mendesa. Słowa piosenki w jej wykonaniu wybrzmiały mocno i emocjonalnie, tworząc naprawdę intensywną atmosferę w studiu. "Ma podobne wibrato do ciebie" - mówił w trakcie występu Tribbs, zwracając się do Cleo.

Natalii udało się odwrócić wszystkie trzy fotele, co wywołało u niej ogromne wzruszenie. Ostatecznie zdecydowała się na wybór drużyny Cleo.

Widzowie TVP zachwycili się występem. W mediach społecznościowych wylała się fala pozytywnych komentarzy

Po występie 13-latki na oficjalnym profilu programu na Facebooku pojawiły się dziesiątki komentarzy, chwalących występ. Widzowie TVP byli pod wrażeniem zarówno talentu wokalnego Natalii, jak i jej nadzwyczajnej wrażliwości.

"Od razu ma ode mnie plus za zaśpiewanie Shawna Mendesa! Tak na serio, to cudownie zaśpiewała", "Piękny głos", "Natalko - urzekłaś mnie swoim głosem i wrażliwością", "Było emocjonalnie i magicznie... I to cała ty właśnie!", "Świetny występ, jest moc" - piszą zachwyceni oglądający. "Utalentowane te dzieci, a zarazem ciężki orzech do zgryzienia będzie przy wyborze, na kolejnych etapach" - zauważył jeszcze jeden internauta.

