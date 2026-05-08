Przypomnijmy, że w sobotę (godz. 20:30) na scenie zaprezentuje się dziewięcioro uczestników "The Voice Kids". Każdy z trzech trenerów - Cleo, Blanka i Tribbs - spośród swoich podopiecznych do finału zabrał po trzech wokalistów.

W pierwszej części rozgrywki każde z nich wykona po jednym utworze. Następnie trenerzy wytypują po jedną osobę, która awansuje do ścisłego finału.

Przypomnijmy, że w tym roku zwycięzca show TVP od razu zostanie przedstawicielem naszego kraju na Eurowizję Junior 2026. Nagrodą jest również kontrakt płytowy oraz 50 tys. zł na dalszy rozwój talentu.

"The Voice Kids": To oni wystąpią w finale

Drużyna Cleo: Aleksandra Piłat, Leon Skorupski i Oliwia Johnson

Drużyna Tribbsa: Amelka Łęczycka, Benjamin Gilbert i Pola Zawadzka

Drużyna Blanki: Antosia Grobelna, Ania Jankowska i Alan Lubiński.

Gośćmi specjalnymi sobotniego finału będą: Austriak JJ (zwycięzca Eurowizji 2025), Francuzka Lou Deleuze (12-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior 2025), Violetta Kapcewicz (laureatka ostatniej edycji "The Voice Senior"), Marianna Kłos (reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2025) i Zosia Wójcik (laureatka poprzedniej edycji "The Voice Kids").

TVP zapowiadając finałowy odcinek pokazała występ Antosi Grobelnej, która oczarowała trenerów i widzów w przeboju "I Have Nothing" Whitney Houston. "Ten występ przejdzie do historii 'The Voice Kids'" - czytamy o podopiecznej Blanki.

"Cały czas nie dowierzam w to, co słyszę! Wow, miałem ciary przez cały utwór" - zachwycał się Tribbs. "Jesteś cudownym, skromnym aniołkiem. Wchodząc na scenę, przeistacza w coś nie z tej ziemi - to jest niesamowite. Jesteś odkryciem!" - dodała Blanka.

