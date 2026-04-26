Na pierwszy ogień w "The Voice Kids" ruszyły Bitwy i Sing Off w drużynie Cleo, a w sobotę w programie pokazano rozstrzygnięcia w ekipie Blanki. Za tydzień poznamy ostatnie rozstrzygnięcia wśród podopiecznych Tribbsa.

Każdy z trenerów dzieli swoich 18 podopiecznych na sześć grup. Tylko jedna osoba z każdego składu otrzymuje bilet do etapu Sing Off, który jest emitowany tuż po Bitwach w ten sam wieczór.

Przypomnijmy, że w tym roku zwycięzca show TVP od razu zostanie przedstawicielem naszego kraju na Eurowizję Junior 2026.

"The Voice Kids": Blanka i jej finaliści

"Trzy różne historie, jeden wspólny mianownik - totalne oddanie na scenie i momenty, które zostają w głowie na długo. Stawka rośnie, emocje też a oni pokazują, że przyszli tu po więcej. To jeszcze nie jest ich ostatnie słowo" - czytamy na profilu programu w mediach społecznościowych.

Alan Lubiński, Antosia Grobelna i Ania Jankowska - to na tę trójkę postawiła ostatecznie Blanka. Największą niespodzianką jest obecność w tym gronie Alana, który zdaniem wielu obserwatorów w Bitwach wypadł słabiej niż inne uczestniczki.

"Jestem w finale!! Dziękuję wszystkim co mnie wspierają i dziękuję @blikeblanka za wszystko oraz całej drużynie Blanki. (...) Trzymajcie za mnie kciuki w finale i głosujcie w plebiscycie!! Jestem przeszczęśliwa" - napisała Ania Jankowska, którą wielu widzów widzi w gronie faworytów do zwycięstwa w programie.

