Sensacyjna bitwa w "The Voice Kids": Miny trenerów mówią wszystko

Michał Boroń

"Najtrudniejsza decyzja Cleo" - tak zapowiedziana została jedna z Bitew w sobotnim odcinku "The Voice Kids". To właśnie ta trenerka jako pierwsza będzie zmuszona pożegnać się ze zdecydowaną większością swoich podopiecznych.

W trwającej obecnie edycji "The Voice Kids" młodych uczestników oceniają Cleo oraz debiutujący w rolach trenerów producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023.

W programie mamy nowość - zwycięzca zostanie od razu przedstawicielem naszego kraju na Eurowizję Junior 2026.

Pierwsze Bitwy w "The Voice Kids": Najtrudniejsza decyzja Cleo

Po zakończeniu Przesłuchań w ciemno trenerzy skompletowali swoje drużyny. W sobotę TVP wyemituje pierwsze Bitwy - na start zobaczymy podopiecznych Cleo. Trenerka podzieliła swoich 18 podopiecznych na sześć grup. Tylko jedna osoba z każdego składu otrzyma bilet do etapu Sing Off, który zostanie wyemitowany tuż po Bitwach w ten sam wieczór.

Zobacz również:

Cleo w "The Voice Kids" nie mogła wyjść ze zdumienia
The Voice Kids

To ona wygra "The Voice Kids"? "Niech świat zobaczy tę perełkę"

Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowy fragment jednego z występów, który przez TVP zapowiadany jest jako "największa sensacja nadchodzącego odcinka".

W szranki staną Wiktoria Syrek (13 lat), Oliwia Johnson (13 lat) oraz Marysia Rogowicz (12 lat) w przeboju "I'm Every Woman" z repertuaru Chaki Khan, który później nagrała również m.in. Whitney Houston. Reakcje trenerów mówią same ze siebie. Blanka z niedowierzaniem tylko kręciła głową, zachwytów nie krył także Tribbs. Najtrudniejsze zadanie czeka Cleo, bo to ona będzie musiała zdecydować, którą uczestniczkę zabrać do dalszego etapu.

Największym zainteresowaniem z tej trójki uczestniczek podczas Przesłuchań w ciemno cieszyła się Oliwia Johnson - jej występ w piosence "Symphony" Clean Bandit z gościnnym udziałem Zary Larsson zanotował ponad 50 tys. odsłon.

