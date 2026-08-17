Od zwycięstwa Sary James w "The Voice Kids" minęło zaledwie pięć lat. W tym czasie zdążyła zająć drugie miejsce na Eurowizji Junior, dojść do finału amerykańskiego "Mam talent", wydać debiutancką płytę i rozpocząć zagraniczną karierę. Teraz będzie pomagać dzieciom, które znalazły się w miejscu dobrze znanym jej z własnego doświadczenia.

Informację o nowej roli artystki podano 17 sierpnia na antenie RMF FM. Sara ma zasiąść w jednym z czerwonych foteli dziesiątej edycji programu.

Dla 18-latki oznacza to zmianę perspektywy. Tym razem nie będzie czekać na ocenę po występie. Sama wybierze uczestników, stworzy drużynę i przygotuje ją do kolejnych etapów konkursu.

Sara James będzie najmłodszą trenerką "The Voice"

"Z tego, co czytałam, jestem najmłodszą trenerką na świecie" - powiedziała po ogłoszeniu wiadomości. Przyznała, że propozycja była dla niej dużym wyróżnieniem i już czeka na spotkanie z uczestnikami.

Niewielka różnica wieku może okazać się jej największym atutem. W "The Voice Kids" występują dzieci od 8. do 14. roku życia. Sara pamięta jeszcze emocje towarzyszące przesłuchaniom, pracy z kamerami i oczekiwaniu na werdykt, dlatego liczy na łatwiejszy kontakt z zawodnikami.

"Wiem, jaki to jest stres. Pamiętam te emocje" - podkreśliła. Chce nie tylko pracować z uczestnikami nad piosenkami, lecz także pomóc im poradzić sobie z napięciem, które sama przeżywała jako 12-latka.

Kariera Sary James zaczęła się w "The Voice Kids"

Podczas przesłuchań w ciemno czwartej edycji wykonała "Anyone" Demi Lovato. Wszystkie fotele się odwróciły, a Sara zdecydowała się dołączyć do Tomsona i Barona. Kilka miesięcy później wygrała finał.

Jeszcze w tym samym roku pojechała do Paryża na Eurowizję Junior. Jej "Somebody" zajęło drugie miejsce. Następnym przystankiem było "America's Got Talent", gdzie Simon Cowell przyznał jej złoty przycisk. James dotarła do finału amerykańskiego show.

Po telewizyjnych konkursach przyszedł czas na własną muzykę. Wokalistka nagrywała kolejne single, występowała również z Black Eyed Peas, a w 2024 roku wydała album "Playhouse".

Dziesiąta edycja "The Voice Kids" ma pojawić się w TVP2 na początku 2027 roku. Pozostałe szczegóły dotyczące składu trenerów nadawca ma ogłosić osobno.