Niedługo po wygranej w programie Roxie Węgiel została reprezentantką Polski w konkursie Eurowizji Junior 2018, gdzie podbiła serca jurorów oraz widzów utworem "Anyone I Want To Be".

To właśnie po ten utwór w "The Voice Kids" sięgnęła 11-letnia Hania Kukuszka. Najpierw swój fotel odwróciła Cleo, a wkrótce w jej ślady poszedł Tribbs. Niewzruszona pozostała jedynie Blanka. Uczestniczka z Łęcznej zdecydowała się dołączyć do drużyny producenta.

Hania Kukuszka w "The Voice Kids"

"W 'Anyone I Want To Be' było dużo serca i autentyczności. Delikatnie, ale bardzo świadomie. Hania zbudowała klimat bez zbędnej spiny" - tak występ 11-latki podsumował oficjalny profil "The Voice Kids".

Hania - córka radnego Mariusza Kukuszki - od najmłodszych lat rozwija swoje zainteresowania muzyczne i wokalne - gra na pianinie i śpiewa. Od sześciu lat uczestniczy w zajęciach wokalnych w Studiu Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Jest również wokalistką młodzieżowego zespołu TSO.

Młoda uczestniczka jest wielką fanką Eurowizji Junior - jej marzeniem jest występ na tej scenie. Dodajmy, że zwycięzca "The Voice Kids" w nagrodę będzie reprezentować Polskę w tegorocznym konkursie.

