Wiadomo, że Telewizja Polska od jesieni aż do wiosny 2026 r. pokaże kolejne odsłony programów "The Voice of Poland", "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". Zakończono już internetowe castingi do których mogli zgłaszać się uczestnicy.

Wiadomo już, że po dwóch edycjach swoją przygodę w fotelu "The Voice Kids" zakończyła Natasza Urbańska.

"To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. 'The Voice Kids' wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z 'tu i teraz' i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia" - napisała wokalistka.

Plotki o rewolucji w "The Voice Kids". "Najłatwiej zmienić jurorów"

Wśród kandydatów na objęcie stanowiska po Urbańskiej wymieniana jest m.in. Roxie Węgiel, 20-letnia obecnie laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" (jej trenerką była Edyta Górniak).

"Chcemy odświeżyć format 'The Voice Kids'. Ostatnia edycja wzbudziła za małe zainteresowanie, a ten program ma wciąż duży potencjał. Najłatwiej zmienić jurorów" - przekazał Światu Gwiazd jeden z pracowników TVP.

Pokazywana na początku 2025 r. ósma edycja przyciągnęła przed telewizory średnio ok. 1,25 mln widzów - to spadek o ok. 200 tys. w stosunku do poprzedniej odsłony.

"Bierzemy pod uwagę dwa warianty. Pierwszy to wymiana całego składu i zatrudnienie nowych twarzy. Szefostwo bierze pod uwagę takie gwiazdy jak: Blanka i Roxie Węgiel. A drugi wariant to zostawienie chłopaków [Tomson i Baron - przyp. red.] i Cleo, a wymiana Nataszy Urbańskiej na Tribbsa. On jest bardziej znany wśród małolatów. W każdym razie na pewno będą zmiany na czerwonych fotelach" - ujawnił anonimowy informator.

Dodajmy, że Tribbs i Blanka byli gośćmi finału ostatniej edycji "The Voice Kids".

Wspomniani wyżej Baron i Tomson z grupy Afromental oceniają młodych uczestników nieprzerwanie od samego początku. Z kolei Cleo jest trenerką od drugiej edycji. "Oni tak wrośli w ten format, że są już jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie chce ich zwalniać" - mówił informator Pudelka.

Piotr Cugowski o występie z Garou. Wokaliści zawładnęli opolską publicznością Interia pl INTERIA.PL