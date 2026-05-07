W najbliższą sobotę, o godzinie 20:30 w TVP2, rozpocznie się wielki finał "The Voice Kids". Tego wieczora poznamy zwycięzcę dziewiątej edycji, który zostanie reprezentantem Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. Laureat programu otrzyma także tytuł Najlepszego Głosu, statuetkę, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną wysokości 50 tys. złotych, umożliwiającą dalszy rozwój kariery.

Tribbs z poruszającym wyznaniem w finale "The Voice Kids"!

W drużynie Tribbsa pozostało trzech wokalistów: Wiktor Sas, Amelka Łęczycka oraz Leon Pawlikowski. Kilka dni przed ostatecznym starciem produkcja ujawniła przedpremierowy fragment finału, w którym trener podzielił się z widzami osobistą refleksją dotyczącą swoich podopiecznych. Debiutujący na obrotowym fotelu artysta zaskoczył swoim przemyśleniem wszystkich zgromadzonych w studiu, w tym Cleo i Blankę.

"Nie mam dzieci (...) Nigdy nie rozumiałem, o co w tym chodzi... no... dziecko. Ale po tym programie zrobię sobie zdjęcie wszystkich moich 'dzieci' z tej edycji i będę się nimi chwalić. Bo naprawdę jest czym! Dopiero teraz zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi!" - powiedział poruszony Tribbs.

Kim są finaliści dziewiątej edycji "The Voice Kids" z drużyny Tribbsa?

Amelia Łęczycka to 8-letnia finalistka z drużyny Tribbsa, której przygoda ze sceną rozpoczęła się już kilka lat temu w zespole ludowym i chórze parafialnym. Obecnie dziewczynka rozwija swój talent w Szkole Wokalnej "Pianissimo" oraz zespole "Promyczki Dobra". Uczy się także gry na skrzypcach. Kocha muzykę klasyczną, ale w wolnym czasie słucha również nowoczesnych brzmień, ćwicząc układy taneczne do K-popu. Jak sama twierdzi - scena jest jej miejscem na ziemi, w którym czuje się najszczęśliwsza. Największym marzeniem Amelii jest więc zostanie profesjonalną piosenkarką.

Tribbs doprowadził do finału także 13-letniego Wiktora Sasa - pogodnego, odważnego i empatycznego nastolatka, który od najmłodszych lat rozwija swoją pasję do muzyki. Występował już w żłobku, a od sześciu lat intensywnie trenuje swój warsztat, pokazując, że scena jest jego naturalnym środowiskiem. Wiktor w wolnych chwilach również tańczy, recytuje i angażuje się w wolontariat, a mikrofon często zamienia na wędkę lub piłkę.

Trzecim finalistą z drużyny Tribbsa jest Leon Pawlikowski - uczestnik wesoły, wrażliwy i niezwykle zdeterminowany. 13-latek ciężko pracował i szlifował swój talent, aż wreszcie dotarł na desku Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie wciela się w tytułową rolę w spektaklu "Piotruś Pan". W wolnych chwilach, oprócz śpiewania, uwielbia uprawiać sporty - jeździ na rowerze, hulajnodze, gra w piłkę nożną i pływa na desce SUP. Jego marzeniem są wielkie sceny oraz podróże po świecie.

Finał "The Voice Kids" już w sobotę! Uczestnicy zaprezentują debiutanckie single

W finałowym odcinku "The Voice Kids" na scenie zobaczymy łącznie dziewięcioro uczestników - po trzech z każdej z drużyn. Odcinek podzielony został na dwie części. W pierwszej z nich wystąpią wszystkie dzieciaki, a następnie Tribbs, Blanka i Cleo podejmą decyzję o tym, kto dostanie się do ścisłego finału. W decydującym etapie wystąpi po jednym wokaliście z każdej drużyny, a na scenie wybrzmią duety z trenerami oraz debiutanckie single młodych artystów, stworzone specjalnie na okazję finału.

Zwycięzca dziewiątej edycji "The Voice Kids" wyłoniony zostanie za sprawą głosowania SMS-owego widzów.

Blanka w "The Voice Kids" ujawniła, jak zarabiała pierwsze pieniądze! Jej mama nie miała pojęcia TVP