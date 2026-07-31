Plotki o "The Voice" przybierają na sile. Fani mają swoją teorię

W zagranicznych odsłonach "The Voice Kids" o uczestników zazwyczaj rywalizuje czworo trenerów. Polska wersja od premiery w 2018 roku działała inaczej, ponieważ w każdym sezonie powstawały trzy drużyny.

W jubileuszowej edycji ma się to zmienić. Jak ustalił portal PrzeAmbitni, produkcja chce odświeżyć program i wprowadzić czwarty fotel. Dla młodych wokalistów oznaczałoby to dodatkową możliwość przejścia przesłuchań w ciemno, natomiast widzowie otrzymaliby więcej rywalizacji pomiędzy trenerami.

Telewizja Polska na razie nie potwierdziła tych doniesień, podobnie jak nazwisk osób, które pojawią się w nowym sezonie. Nagrania mają rozpocząć się w sierpniu, a gotowe odcinki trafią na antenę TVP2 na początku 2027 roku.

Kto zasiądzie w fotelach nowej edycji?

W ostatnim sezonie uczestników oceniali Cleo, Blanka oraz Tribbs. Dla dwójki ostatnich był to debiut w roli trenerów, a najwięcej powodów do zadowolenia miał Tribbs, którego podopieczny Wiktor Sas wygrał finał.

Według nieoficjalnych informacji w jubileuszowej odsłonie ponownie pojawi się Cleo. Wokalistka jest związana z formatem od drugiej edycji i przetrwała już kilka zmian składu, pozostając najdłużej pracującą trenerką w polskiej wersji.

Nie wiadomo jeszcze, czy swoje miejsca zachowają Blanka i Tribbs. Jeżeli produkcja rzeczywiście zdecyduje się na cztery fotele, może pozostawić całą dotychczasową ekipę i zaprosić jedną nową osobę. Możliwy jest jednak również znacznie większy ruch w składzie.

Widzowie szczególnie uważnie obserwują Barona, który niedawno sam dał fanom powód do spekulacji.

Baron wróci do "The Voice Kids"?

Tomson i Baron byli obecni w programie od samego początku. Muzycy Afromental prowadzili wspólną drużynę przez osiem edycji, a ich relacje z uczestnikami oraz poczucie humoru stały się ważnym elementem talent show.

Przed dziewiątym sezonem duet pożegnał się z formatem. Produkcja postawiła wówczas na Blankę i Tribbsa, pozostawiając ze starego składu jedynie Cleo.

Kilka tygodni temu Baron zamieścił jednak nagranie, na którym jego syn Leonard miał na głowie charakterystyczną czapkę z logo programu. Muzyk opatrzył film zdaniem, które trudno było pozostawić bez komentarza.

"Gdybym miał wracać do 'The Voice Kids', to nic bym nie powiedział, ale byłyby znaki…" - napisał.

Baron nie wyjaśnił, czy rzeczywiście prowadzi rozmowy z produkcją. TVP również nie odniosła się do jego wpisu, dlatego na razie może to być zarówno dyskretna zapowiedź, jak i żart skierowany do fanów pamiętających jego wieloletnią obecność w programie.

Powrót muzyka nie musi również oznaczać ponownego udziału Tomsona. Przez osiem edycji obaj zajmowali jeden fotel, lecz dodatkowe miejsce otwiera przed produkcją kilka nowych możliwości.

Z "The Voice Kids" wyszły znane gwiazdy

Dziesiąta edycja będzie okazją do podsumowania historii programu, który wypromował kilku najpopularniejszych młodych wykonawców w Polsce. Karierę zaczynali w nim między innymi Roksana Węgiel, Viki Gabor, Sara James, Marcin Maciejczak oraz Kuba Szmajkowski.

Pierwszy skład trenerski tworzyli Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron. Od drugiego sezonu miejsce Górniak zajęła Cleo, która pozostała w formacie do dziś. Po szóstej edycji z programem rozstał się Kwiatkowski, zastąpiony przez Nataszę Urbańską.

Największe przetasowanie nastąpiło przed dziewiątym sezonem, gdy z ekipą pożegnali się Tomson, Baron i Urbańska. Teraz wszystko wskazuje na to, że produkcja ponownie zamierza zaskoczyć widzów, tym razem zmieniając nie tylko nazwiska, lecz także liczbę trenerów.



