Plotki o "The Voice" przybierają na sile. Fani mają swoją teorię

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Przed jubileuszową, dziesiątą edycją "The Voice Kids" szykują się spore zmiany. Według nieoficjalnych informacji produkcja po raz pierwszy ustawi w studiu cztery fotele trenerskie, rezygnując z układu obowiązującego od początku polskiej wersji programu. Widzowie zastanawiają się już, czy dodatkowe miejsce oznacza powrót Barona, który niedawno opublikował wyjątkowo wymowne nagranie.

CleoWaldemar Kompała materiały prasowe

W zagranicznych odsłonach "The Voice Kids" o uczestników zazwyczaj rywalizuje czworo trenerów. Polska wersja od premiery w 2018 roku działała inaczej, ponieważ w każdym sezonie powstawały trzy drużyny.

W jubileuszowej edycji ma się to zmienić. Jak ustalił portal PrzeAmbitni, produkcja chce odświeżyć program i wprowadzić czwarty fotel. Dla młodych wokalistów oznaczałoby to dodatkową możliwość przejścia przesłuchań w ciemno, natomiast widzowie otrzymaliby więcej rywalizacji pomiędzy trenerami.

Telewizja Polska na razie nie potwierdziła tych doniesień, podobnie jak nazwisk osób, które pojawią się w nowym sezonie. Nagrania mają rozpocząć się w sierpniu, a gotowe odcinki trafią na antenę TVP2 na początku 2027 roku.

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Kto zasiądzie w fotelach nowej edycji?

W ostatnim sezonie uczestników oceniali Cleo, Blanka oraz Tribbs. Dla dwójki ostatnich był to debiut w roli trenerów, a najwięcej powodów do zadowolenia miał Tribbs, którego podopieczny Wiktor Sas wygrał finał.

Według nieoficjalnych informacji w jubileuszowej odsłonie ponownie pojawi się Cleo. Wokalistka jest związana z formatem od drugiej edycji i przetrwała już kilka zmian składu, pozostając najdłużej pracującą trenerką w polskiej wersji.

Nie wiadomo jeszcze, czy swoje miejsca zachowają Blanka i Tribbs. Jeżeli produkcja rzeczywiście zdecyduje się na cztery fotele, może pozostawić całą dotychczasową ekipę i zaprosić jedną nową osobę. Możliwy jest jednak również znacznie większy ruch w składzie.

Widzowie szczególnie uważnie obserwują Barona, który niedawno sam dał fanom powód do spekulacji.

Baron wróci do "The Voice Kids"?

Tomson i Baron byli obecni w programie od samego początku. Muzycy Afromental prowadzili wspólną drużynę przez osiem edycji, a ich relacje z uczestnikami oraz poczucie humoru stały się ważnym elementem talent show.

Przed dziewiątym sezonem duet pożegnał się z formatem. Produkcja postawiła wówczas na Blankę i Tribbsa, pozostawiając ze starego składu jedynie Cleo.

Kilka tygodni temu Baron zamieścił jednak nagranie, na którym jego syn Leonard miał na głowie charakterystyczną czapkę z logo programu. Muzyk opatrzył film zdaniem, które trudno było pozostawić bez komentarza.

"Gdybym miał wracać do 'The Voice Kids', to nic bym nie powiedział, ale byłyby znaki…" - napisał.

Baron nie wyjaśnił, czy rzeczywiście prowadzi rozmowy z produkcją. TVP również nie odniosła się do jego wpisu, dlatego na razie może to być zarówno dyskretna zapowiedź, jak i żart skierowany do fanów pamiętających jego wieloletnią obecność w programie.

Powrót muzyka nie musi również oznaczać ponownego udziału Tomsona. Przez osiem edycji obaj zajmowali jeden fotel, lecz dodatkowe miejsce otwiera przed produkcją kilka nowych możliwości.

Z "The Voice Kids" wyszły znane gwiazdy

Dziesiąta edycja będzie okazją do podsumowania historii programu, który wypromował kilku najpopularniejszych młodych wykonawców w Polsce. Karierę zaczynali w nim między innymi Roksana Węgiel, Viki Gabor, Sara James, Marcin Maciejczak oraz Kuba Szmajkowski.

Pierwszy skład trenerski tworzyli Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron. Od drugiego sezonu miejsce Górniak zajęła Cleo, która pozostała w formacie do dziś. Po szóstej edycji z programem rozstał się Kwiatkowski, zastąpiony przez Nataszę Urbańską.

Największe przetasowanie nastąpiło przed dziewiątym sezonem, gdy z ekipą pożegnali się Tomson, Baron i Urbańska. Teraz wszystko wskazuje na to, że produkcja ponownie zamierza zaskoczyć widzów, tym razem zmieniając nie tylko nazwiska, lecz także liczbę trenerów.


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