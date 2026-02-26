Pierwszy odcinek 9. edycji "The Voice Kids" widzowie zobaczą już w sobotę, 28 lutego o godzinie 20:30 w TVP2 i na platformie TVP VOD. Choć format od lat przyciągał przed ekrany miliony widzów, w tym roku twórcy postanowili znacząco podnieść stawkę, o którą powalczą młodzi artyści.

Wielka szansa dla zwycięzcy

Na scenie "The Voice Kids" pojawi się blisko setka najzdolniejszych wokalnie dzieci z całej Polski. Tym razem będą one walczyć nie tylko o statuetkę, nagrodę pieniężną i kontrakt płytowy. Główną nagrodą będzie reprezentacja naszego kraju na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior!

"To będzie edycja, jakiej jeszcze nie było. Łączymy format, który kochają miliony, z ogromną odpowiedzialnością wyboru naszego reprezentanta na nadchodzącą Eurowizję Junior. Liczba zgłoszeń do programu pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy, a poziom uczestników przekracza wszelkie oczekiwania" - zapowiadają twórcy show.

Nowi jurorzy w "The Voice Kids"

Zmianie uległa również obsada trenerska. Na legendarnym, czerwonym fotelu po raz kolejny zasiądzie Cleo, ale u jej boku pojawią się zupełnie nowe twarze. O łowienie największych talentów zadbają w tej edycji Blanka, oraz Tribbs!

Już pierwszy odcinek zapowiada się na prawdziwe starcie tytanów. Jak ujawniają producenci, widzowie zobaczą wyjątkowy, muzyczny pojedynek dwóch trenerek. Blanka weźmie na warsztat legendarny hit "My Słowianie", z kolei Cleo zmierzy się z eurowizyjnym przebojem "Solo".

Zmagania uczestników i trenerskie prztyczki na bieżąco będzie komentować grono prowadzących, w którym znaleźli się: Paulina Chylewska, Michalina Sosna, Jan Dąbrowski oraz Antoni Scardina.

