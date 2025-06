Po dwóch edycjach swoją przygodę w czerwonym fotelu "The Voice Kids" zakończyła Natasza Urbańska.

"To było wspaniałe i cenne doświadczenie. Wyniosłam z tego programu wiele dla siebie, ale, co najważniejsze, mogłam dzielić się swoją wiedzą, wspierać młodych artystów w ich pasji do muzyki. 'The Voice Kids' wprowadził dużo światła do mojego świata. Dzieciaki nauczyły mnie czerpać radość z 'tu i teraz' i dodały mi jeszcze więcej odwagi w walce o swoje marzenia" - napisała wokalistka w mediach społecznościowych.

Natasza Urbańska zdradza kulisy rozstania z "The Voice Kids"

Okazało się, że rozstanie nie przebiegało wcale w tak przyjacielskiej atmosferze. Szczegóły wokalistka ujawniła w podcaście "Imponderabilia" Karola Paciorka.

"To, że mnie nie ma w 'Voice'ach' to nie była moja decyzja. To nie była moja decyzja, że ja odchodzę, tylko... nie wiem nawet, czyja to była decyzja, czyj to był pomysł. Dostałam tylko taką suchą informację od produkcji, że już mnie nie będzie w kolejnej edycji i oni nie rozumieją tej decyzji. To było przed finałem..." - zdradziła Natasza Urbańska.

"Kto decyduje o tym? Miałam też dużo takiego feedbacku, nie miałam żadnych złych komentarzy, tworzyliśmy rodzinę. (...) Na koniec zero pożegnania, 'dziękuję', to nie było tak po ludzku. Moje całe zaangażowanie, moja cała atencja, moje ciepło, wszystko, co mogłam od siebie dać, to dałam. To zostało tak potraktowane: 'pani dziękujemy, next'" - dodała była już trenerka "The Voice Kids".

Przypomnijmy, że w swoim debiucie w czerwonym fotelu doprowadziła do zwycięstwa Michell Siwak. Z kolei w ostatniej edycji jej podopieczna Marianna Kłos zajęła drugie miejsce w finale.

Trwają już spekulacje, kto obejmie miejsce zwolnione przez Urbańską. Najczęściej przewija się nazwisko Roxie Węgiel, laureatki pierwszej edycji "The Voice Kids" (jej trenerką była Edyta Górniak). Na medialnej giełdzie pojawiają się także m.in. sanah, Blanka i Tribbs.

Skład trenerski "The Voice Kids" uzupełniają Baron i Tomson z grupy Afromental (oceniają młodych uczestników nieprzerwanie od samego początku) oraz Cleo (jest trenerką od drugiej edycji).

