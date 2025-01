Przed startem jesiennej ramówki TVP głośno było o zmianach personalnych w popularnych formatach emitowanych przez nadawcę. Nowi gospodarze pojawili się m.in. w "Kole Fortnuny", "Jakiej to melodii" czy "Tak to leciało". Zmiany wprowadzono również we wszystkich odsłonach "The Voice". W siódmej edycji "The Voice Kids" na fotelach siedzieli Tomson i Baron, Cleooraz Natasza Urbańska. Zobaczymy ich również w ósmym sezonie programu. Na ekranach zobaczymy jednak innych prowadzących.