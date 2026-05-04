W najbliższą sobotę o godzinie 20:30 widzowie TVP będą świadkami wielkiego finału "The Voice Kids". Przez ostatnie tygodnie Blanka, Cleo i Tribbs mierzyli się z trudnymi decyzjami podczas Bitew i Sing Offów. W wyniku ich wyborów, w każdej z drużyn pozostało już tylko trzech uczestników. To Alan Lubiński, Ania Jankowska, Antonina Grobelna, Amelia Łęczycka, Leon Pawlikowski, Wiktor Sas, Aleksandra Piłat, Leon Skorupski oraz Oliwia Johnson zmierzą się ze sobą w ostatecznym starciu.

Finałowa rywalizacja młodych uczestników obfitowała będzie w ogromne emocje, a także występy specjalne. Odcinek będzie prawdziwą muzyczną ucztą i gratką dla fanów Eurowizji! Kogo zobaczymy na scenie?

Kto wystąpi w finale "The Voice Kids" jako gość specjalny? Fani Eurowizji będą zachwyceni!

Zaledwie kilka dni przed jubileuszowym, 70. Konkursem Piosenki Eurowizji, wielkie gwiazdy poprzednich edycji wystąpią na scenie "The Voice Kids". W sobotę, o godz. 20:30 w TVP, zaprezentuje się ubiegłoroczny triumfator z Austrii - JJ.

"Cześć wszystkim! Chciałbym przekazać wam wiadomość o tym, jak kontynuować przygodę z muzyką i skąd czerpać inspirację. Po prostu nigdy się nie poddawajcie. Wiem, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale miejcie marzenia i ciężko pracujcie na to, w co wierzycie. Marzenia naprawdę się spełniają. Zawsze szukajcie inspiracji i otaczajcie się ludźmi, którzy będą was wspierać na każdym kroku" - powiedział austriacki reprezentant na Eurowizję 2025 w materiale zapowiadającym finał dziecięcego show.

Zwycięzca "The Voice Kids" automatycznie dostanie możliwość występu na Eurowizji Junior 2026

Warto przypomnieć, że w trwającej właśnie, dziewiątej edycji "The Voice Kids" uczestnicy walczą nie tylko o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną umożliwiającą spełnianie scenicznych marzeń. Zwycięzca nadchodzącego finału pierwszy raz w historii automatycznie otrzyma również możliwość reprezentowania naszego kraju w kolejnym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

Aby podkreślić wagę nagrody produkcja "The Voice Kids" zaprosiła do gościnnego udziału w finale utalentowaną Lou Deleuze. 12-latka z utworem "Ce monde" zdeklasowała konkurencję w zeszłorocznej Eurowizji Junior, stając się zwyciężczynią.

Kto jeszcze pojawi się na scenie w TVP?

Podczas wielkiego finału talent show dla młodych wokalistów nie zabraknie także polskich gości specjalnych. Na scenie w TVP zaprezentuje się zwyciężczyni poprzedniego sezonu "The Voice Kids" - Zosia Wójcik. Zobaczymy także występy Marianny Kłos, która reprezentowała biało-czerwone barwy podczas Eurowizji Junior 2025, oraz Violetty Kapcewicz, czyli zwyciężczyni ostatniej odsłony "The Voice Senior".

