Do finałowej trójki Cleo zabrało Olę Piłat, Leona Skorupskiego i Oliwię Johnson. Doświadczona trenerka w programie płakała niemal bez przerwy, a jej głos łamał się przy każdym wypowiedzianym słowie.

"Mnie do tej pory trzęsą się ręce, bo tak bardzo to wszystko przeżywam dzisiaj z wami. Przepraszam, ale ja się tak z nimi wszystkimi związałam" - próbowała opanować emocje Cleo.

Cleo zalała się łzami w finale "The Voice Kids"

Kiedy prowadząca Paulina Chylewska poprosiła, aby zgodnie z zasadami programu, spośród trójki uczestników Cleo wybrała jedną osobę, która przejdzie do ostatecznej rozgrywki, wokalistka całkowicie się rozkleiła.

"To był ogromny zaszczyt z wami pracować. Nie chciałabym, żebyście... zapamiętali mnie jako trenerkę, tylko jako takiego dobrego ducha... Pamiętajcie, że zawsze będę, cokolwiek teraz się nie wydarzy... Ja jestem... Dobra, uspokój się" - rozpłakała się w trakcie.

Zasiadająca od drugiej edycji w czerwonym fotelu "The Voice Kids" Cleo nie kryje, że mimo tego doświadczenia decyzja o wyborze jednego uczestnika spośród trójki finalistów zawsze jest dla niej najtrudniejsza.

W sobotę (godz. 20:30) na scenie zaprezentuje się dziewięcioro uczestników. Każdy z trzech trenerów - Cleo, Blanka i Tribbs - spośród swoich podopiecznych do finału zabrał po trzech wokalistów.

W pierwszej części rozgrywki każde z nich wykona po jednym utworze. Następnie trenerzy wytypują po jedną osobę, która awansuje do ścisłego finału. Odcinki "The Voice Kids" są nagrane wcześniej, na żywo pokazywane jest tylko ogłoszenie wyników finału.

Przypomnijmy, że w tym roku zwycięzca show TVP od razu zostanie przedstawicielem naszego kraju na Eurowizję Junior 2026. Nagrodą jest również kontrakt płytowy oraz 50 tys. zł na dalszy rozwój talentu.

"The Voice Kids": To oni wystąpią w finale

Drużyna Cleo: Aleksandra Piłat, Leon Skorupski i Oliwia Johnson

Drużyna Tribbsa: Amelka Łęczycka, Benjamin Gilbert i Pola Zawadzka

Drużyna Blanki: Antosia Grobelna, Ania Jankowska i Alan Lubiński.

Gośćmi specjalnymi sobotniego finału będą: Austriak JJ (zwycięzca Eurowizji 2025), Francuzka Lou Deleuze (12-letnia zwyciężczyni Eurowizji Junior 2025), Violetta Kapcewicz (laureatka ostatniej edycji "The Voice Senior"), Marianna Kłos (reprezentantka Polski na Eurowizji Junior 2025) i Zosia Wójcik (laureatka poprzedniej edycji "The Voice Kids").

Cleo płakała bez przerwy. Trenerka „The Voice Kids” całkiem się rozkleiła TVP