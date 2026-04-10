W najnowszym sezonie "The Voice Kids" w obrotowych fotelach zasiadają Cleo (jako prawdziwa weteranka formatu), a także debiutujący Blanka oraz Tribbs, którzy regularnie podkreślają, jak bardzo zaskakuje ich wysoki poziom młodych uczestników. Tym razem jednak wszystkich zaskoczyła Blanka - trenerka opowiedziała historię mrożącą krew w żyłach.

Ostatnie "Przesłuchania w ciemno" to zawsze niezwykle emocjonujący moment - zarówno dla uczestników, jak i samych trenerów. W sobotnim odcinku na scenie wystąpią ostatni śmiałkowie, którzy powalczą o miejsce w kolejnych etapach talent show. Jak się okazuje, nie tylko występy dzieci dostarczyły wrażeń podczas nagrań. W przerwie między występami Blanka wyjawiła, że zmaga się z silną alergią. To był jednak dopiero początek przerażającej historii.

"Mam uczulenie na ryby" - przyznała Blanka, co natychmiast wywołało reakcję Cleo: "A to dlatego wczoraj łosośka nie zjadłaś!".

Sytuacja jest jednak znacznie poważniejsza niż zwykła nietolerancja pokarmowa. Blanka doprecyzowała, że jej organizm gwałtownie reaguje na wszystko, co pochodzi z wody, w tym na owoce morza.

"I to takie uczulenie, że nie że mam krosteczkę, wysypkę czy coś, tylko umieram" - dodała, wprawiając kolegów w osłupienie.

Tribbs i Cleo, wyraźnie przejęci, dopytali koleżankę o środki bezpieczeństwa i to, jak należy ją ratować w sytuacji kryzysowej. Blanka przyznała, że choć rygorystycznie pilnuje diety, w razie przypadkowego spożycia alergenu jedynym ratunkiem jest natychmiastowy transport do szpitala.

Najbardziej dramatyczny incydent miał miejsce podczas wyjazdu wokalistki na południe Europy. "Kiedyś miałam taką sytuację w Grecji, że ledwo mnie uratowali... Nie mogłam oddychać" - wyznała Blanka.

materiały prasowe

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę, 11 kwietnia, o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD Cleo, Tribbs oraz Blanka ostatecznie skompletują swoje drużyny. To jednak nie koniec emocji! Już w przyszłą sobotę rozpoczną się kolejne etap programu - Bitwy i Sing Off. To właśnie one wyłonią finalistów emitowanej obecnie edycji talent show.