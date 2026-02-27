W 2025 r. w czerwonych fotelach "The Voice Kids" zasiadali Baron i Tomson z grupy Afromental (oceniali młodych uczestników nieprzerwanie od samego początku), Cleo (jest trenerką od drugiej edycji) oraz Natasza Urbańska (w sumie dwie edycje).

Jeszcze w czerwcu 2025 r. okazało się, że produkcja szykuje rewolucję w popularnym show TVP. Pojawiły się wówczas pogłoski, że wymianie może ulec cały skład. Ostatecznie swoje miejsce zachowała jedynie Cleo.

"The Voice Kids" debiutuje po zmianach

W dziewiątej edycji towarzyszyć jej będą trenerscy debiutanci: producent Tribbs i Blanka, reprezentantka Polski na Eurowizji 2023. Dodajmy, że ta dwójka była gośćmi finału ostatniej edycji "The Voice Kids".

W ostatniej edycji wygrała Zosia Wójcik z ekipy Barona i Tomsona. Jedną z nowości będzie nagroda główna - zwycięzca zostanie od razu reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2026.

Pierwsze materiały wideo z planu pokazują, że znana z energetycznych przebojów i radosnego uśmiechu Blanka da się poznać widzom z zupełnie innej strony. Już pierwszego dnia nagrań nowa trenerka popłakała się na planie. Fale emocji wywołała rozmowa, którą zapoczątkował Tribbs.

Blanka popłakała się na planie "The Voice Kids"

"Ja nie mam dziadka nawet" - wyznał pomiędzy występami producent.

Z kolei Cleo wyznała, że jej dziadkowie też odeszli szybko. "Żałuję, bo kocham takich ludzi doświadczonych, którzy mogą czegoś nas nauczyć ze swojego życiowego doświadczenia" - stwierdziła przed kamerami.

Blanka nie kryła łez wzruszenia, gdy mogła podzielić się swoją radością, że jej babcia i dziadek wciąż żyją i wspierają ją w muzycznej karierze.

"Pożyczyć Ci moich? Mogę tylko być najszczęśliwsza na świecie, że mam babcię i dziadka, którzy ze mną są, wspierają mnie i dzwonią do mnie, że oglądali moje show i koncerty. Są ze mną, to jest piękne" - powiedziała Blanka, pamiętana z przeboju "Solo".

"Przestań, bo zacznę zaraz płakać" - dodała równie poruszona Cleo.

Blanka nie kryła łez w "The Voice Kids". Cleo: Zaraz zacznę płakać materiały prasowe