Tomson i Baron to duet, który od lat związany jest z formatem "The Voice". Jako trenerzy wystąpili już w 14 edycjach "The Voice of Poland" (zabrakło ich tylko w pierwszej oraz dziewiątej) i do niedawna oceniali także występy najmłodszych wokalistów, prowadząc drużyny w "The Voice Kids" od pierwszego sezonu. Pożegnali się z talent show wiosną bieżącego roku, gdy w programie pozostała jedynie Cleo, a posady pozostałych trenerów zajęli Tribbs oraz Blanka.

Przypomnijmy, że dziewiąty sezon "The Voice Kids" zakończył się w maju 2026 r. - zwycięstwo odniósł wówczas Wiktor Sas z drużyny Tribbsa, który dzięki temu został reprezentantem Polski w tegorocznym konkursie Eurowizji Junior.

Wiadomo już także, że TVP szykuje się do emisji kolejnej edycji. Dziesiąta odsłona talent show dla dzieci w wieku 8-13 lat ma trafić na ekrany telewizorów w ramach przyszłorocznej wiosennej ramówki. W ubiegłym miesiącu rozpoczął się nabór na uczestników - swoje kandydatury wokaliści mogli zgłaszać online, za pośrednictwem strony www.voicecasting.pl do 17 maja.

Baron sugeruje powrót do "The Voice Kids"! "Nic bym nie powiedział, ale byłyby znaki"

Choć castingi online już się rozpoczęły, wciąż nie wiadomo, kto w przyszłym roku zasiądzie na fotelach trenerskich w "The Voice Kids". Baron podsycił jednak krążące plotki i w najnowszym nagraniu zasugerował, że ponownie - wraz z Tomsonem - może zasiąść na podwójnym, obrotowym fotelu. Na Instagramie muzyka pojawiła się relacja, na której widzimy jego syna Leonarda ubranego w czapkę z logiem programu Telewizji Polskiej.

"Gdybym miał wracać do 'The Voice Kids', to nic bym nie powiedział, ale byłyby znaki…" - podpisał tajemniczo wideo Baron.

To nie pierwszy raz, gdy wspomniana czapka sygnowana logiem "The Voice Kids" pojawia się w mediach społecznościowych Barona. Fani zatem już rozpoczęli spekulacje i nie mogą doczekać się powrotu duetu z Afromental do uwielbianego show.

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