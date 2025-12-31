Thomas Anders przed Sylwestrową Mocą Przebojów: "To był bardzo udany rok" [WYWIAD]

Wśród gwiazd, które zaśpiewają dla widzów Polsatu podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów, znaleźli się: Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Nie zabraknie również dużej reprezentacji muzyki tanecznej. Na scenie staną: Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Thomas Anders przed Sylwestrem z Polsatem: "Moje życie jest wspaniałe"

Jak Thomas Anders wspomina 2025 rok? "Myślę, że był to bardzo udany rok. Wydałem sześć albumów, to były albumy z lat 80. zespołu Modern Talking - "Thomas Anders Sings Modern Talking", a wszystkie znalazły się w pierwszej dziesiątce niemieckich list przebojów i zagranicą. Był to więc bardzo udany rok. Poza tym jestem zdrowy, mam wspaniałą rodzinę, więc o czym tu rozmawiamy?" - mówił z uśmiechem.

Zdradził też, że nie robi postanowień noworocznych. "Nigdy tego nie robię. Zawsze powtarzam, że postanowienia noworoczne, które podejmujesz w Sylwestra, wywierają na tobie presję. Na przykład mówisz: 'Och, chcę uprawiać więcej sportu', robisz to przez pierwszy tydzień, w drugim tygodniu już mniej, a potem zapominasz o tym na tydzień i wpadasz w presję, bo 'bardzo bym chciał to robić, ale nie robię'. Myślę, że jeśli chcę coś zmienić w swoim życiu, nie potrzebuję do tego 31 grudnia" - tłumaczył.

Zapytany, czy jest w stanie wybrać swojego ulubionego artystę, który wystąpi z nim na scenie, wyznał, że trudno mu powiedzieć, kiedy nie jest w stanie wymówić ich nazwisk. "To dla mnie naprawdę trudne" - śmiał się.

A czego życzyłby sobie na nadchodzący rok? "Moje życie jest wspaniałe, wszystko mogłoby zostać tak samo przez następne 30 lat. Kocham to, co robię, mam fantastyczną rodzinę, mam wspaniałych przyjaciół, mam wspaniałą karierę i staram się dawać z siebie wszystko" - mówił. "Być może w przyszłym roku nieco zwolnię tempo, ponieważ w tym roku wydałem sześć albumów - w przyszłym nie wydam żadnego. Będę występował częściej, ale rzadziej pojawiał się w telewizji. A potem, na początku 2027 roku, zacznę pracę nad nową płytą" - zapowiedział.

