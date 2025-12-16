Już za dwa tygodnie Telewizja Polsat zaprosi widzów na kolejną, huczną Sylwestrową Moc Przebojów! To będzie wydarzenie, którego Polacy długo nie zapomną. Impreza ponownie odbędzie się w bajkowej scenerii Rynku Staromiejskiego w Toruniu, a na scenie wystąpią największe gwiazdy polskiej, jak i zagranicznej estrady.

Polsat szykuje się do niezapomnianego koncertu! Z Torunia pojadą specjalne pociągi

Firma Arriva Polska, we współpracy z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego, postanowiła uruchomić dodatkowe połączenia, dzięki którym publiczność Sylwestrowej Mocy Przebojów nie będzie musiała martwić się o wyjazd z Torunia. W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia pojadą specjalne, ogólnodostępne pociągi sylwestrowe, które rozwiozą słuchaczy do domów.

Koncert Polsatu rozpocznie się na toruńskiej Starówce o godzinie 19:45, a impreza potrwa aż do Nowego Roku. Pociąg do Tucholi (jadący przez Grudziądz) ruszy zatem z Torunia Głównego o godzinie 1:00 w nocy. Po drodze zatrzyma się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych. Drugie połączenie specjalne, do miejscowości Skępe, wyruszy o 1:23.

Pełen rozkład jazdy prezentuje się następująco:

TORUŃ GŁÓWNY - TUCHOLA PRZEZ GRUDZIĄDZ

Toruń Gł. 01:00 - Toruń Miasto 01:07 - Chełmża 01:33 - Grudziądz 02:12 - Laskowice Pomorskie 02:44 - Wierzchucin 03:15 - Tuchola 03:36

TORUŃ GŁÓWNY - SKĘPE

Toruń Gł. 01:23 - Toruń Miasto 01:35 - Czernikowo 02:14 - Lipno 02:35 - Skępe 02:45

Co więcej, w Grudziądzu, przed dworcem PKP przy ul. Dworcowej, na powracających z koncertu czekać będą specjalne, bezpłatne autobusy oraz tramwaje, które planowo odjadą o godzinie 2:25, przejeżdżając przez większość przystanków w mieście. Jeśli pociąg się spóźni, to będą w pełni skomunikowane i poczekają na przyjazd.

Więcej informacji dostępnych na oficjalnej stronie firmy przewozowej Arriva Polska.

Sylwestrowa Moc Przebojów: powrót, parkingi, jak dojechać

Do Torunia można dojechać nie tylko komunikacją zbiorową, lecz także własnym autem. W okolicach Starówki, na której odbywać się będzie Sylwestrowa Moc Przebojów, władze miasta zadbają o miejsca parkingowe. W ubiegłym roku samochody można było zostawiać m.in. na Park&Ride przy ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego, przy placu św. Katarzyny, parkingu CKK Jordanki, parkingu pod mostem na Bulwarze Filadelfijskim oraz na placu Cyrkowym.

Torunianie oraz goście spoza miasta, którzy dotrą na miejsce pociągiem lub zostawią swoje prywatne samochody w innych rejonach niż centrum, będą mogli skorzystać tego dnia z tramwajów oraz autobusów. W sylwestrowy wieczór przejazdy w obrębie Torunia będą całkowicie darmowe.

Kto wystąpi na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025 w Toruniu?

W sylwestra na scenie w Toruniu zaprezentuje się plejada polskich artystów. Wśród nich pojawią się m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Zabawa będzie szampańska, o co zadbają także przedstawiciele muzyki tanecznej. Nie zabraknie również gościa zza granicy! Na koncercie Polsatu zaśpiewają jeszcze: Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Sławomir i Kajra wystąpią w Toruniu w Polsacie. "Jesteśmy bardzo zaopiekowani przez produkcję" INTERIA.PL