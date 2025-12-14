Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu w Toruniu to najbardziej wyczekiwana impreza w roku. Na wydarzeniu pojawi się plejada polskich artystów, w tym Beata Kozidrak z zespołem Bajm, Edyta Górniak, Golec uOrkiestra, Alicja Majewska, Lady Pank, Skolim, Zenek Martyniuk i Thomas Anders z duetu Modern Talking. Urszula, jak przyznała w rozmowie z Olą Filipek i Aleksandrem Sikorą, przygotowuje przede wszystkim swoje największe hity.

"Każdy oczekuje czegoś, przy czym dobrze się bawi, więc będą oczywiście 'Dmuchawce' i 'Konik na biegunach'" - powiedziała artystka, podkreślając, że jej występy opierają się na sprawdzonych przebojach, które widzowie kochają od lat.

Sylwestry na scenie zamiast w domu

Prowadzący zapytali Urszulę, czy pamięta sylwestry spędzone w domowym zaciszu. "Mogę je policzyć na palcach jednej ręki. Wolę spędzać je w pracy, na scenie" - wyznała gwiazda. Dodała, że jej najbliższymi towarzyszami są muzycy z zespołu: "Moi najbliżsi przyjaciele to są moi muzycy".

Choć Urszula ma wieloletnie doświadczenie sceniczne, nadal odczuwa tremę przed występem. "Oczywiście, zawsze boję się, że coś się może nie udać. Dopiero gdy zaczynam śpiewać, to się uspokajam" - przyznała.

Klucz do udanego koncertu

Wokalistka zdradziła także swój sekret udanych występów: odpowiedni odpoczynek. "Musisz się wyspać. Spotykamy się, gramy do rana, to trzeba" - tłumaczyła, podkreślając, jak ważne jest przygotowanie fizyczne i psychiczne.

Tuż przed sylwestrową nocą Urszula wykonała w studiu "halo tu polsat" na żywo swój klasyczny przebój "Konik na biegunach", przypominając fanom, dlaczego jej występy od lat cieszą się ogromną popularnością.

