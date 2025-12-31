Materiał zawiera linki partnerów reklamowych

Sylwestrowa Moc Przebojów od lat przyciąga miliony widzów przed telewizorami i tłumy fanów spragnionych dźwięków reprezentującej różne gatunki muzyczne.

Nowym akcentem podczas transmisji z Torunia była kamera na linie, która porusza się pomiędzy sceną a ul. Szczytną, dzięki czemu można uchwycić różne zakamarki starówki.

Koncert mogliście oglądać na żywo w Polsacie i Interii.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2025 w Toruniu. Co dzieje się na scenie?

Na Rynku Staromiejskim w Toruniu całość rozpoczęła grupa Enej i BumBum OrkeStar w żywiołowej wersji "Livin' la vida loca" z repertuaru Ricky'ego Martina.

Gwiazdą wieczoru był Thomas Anders z Modern Talking & Band. Niemiec wykonał na początek wielkie hity zespołu - "You're My Heart, You're My Soul" i "Geronimo's Cadillac". Jak czytamy na oficjalnej stronie Polsatu: "Zespół był zapraszany w tym roku do wielu europejskich stolic, ale serce kazało mu przyjechać do nas".

Mimo mrozu przed sceną i na niej zrobiło się gorąco dzięki tanecznemu przeboju "Mandacik" w wykonaniu Zenka Martyniuka i grupy Łobuzy. Góralską energię do Torunia dostarczyła Golec uOrkiestra w żywiołowej piosence "Crazy Is My Life". "Kto lubi toruńskie pierniczki?" - zapytał jeden z braci, zapowiadając słynne "Słodycze".

Zenek Martyniuk i Łobuzy wręczali "Mandacik" Pawel Wodzynski East News

Później scenę przejął rodzimy król latino i jeden z najbardziej zapracowanych wykonawców - Skolim. Wokalista zrobił furorę przebojami "Nie dzwoń do mnie mała" i "Dziewczyno piękna".

Wielki hit "Co mi Panie dasz" przypomniała Beata Kozidrak z grupą Bajm. "Pokażcie wszyscy, że się bardzo cieszycie" - apelowała do fanów pod sceną wokalistka, rozpoczynając kolejny utwór "Józek, nie daruję ci tej nocy".

Zmianę nastroju na taneczny wprowadził Marcin Miller z zespołem Boys w piosence "Wolność". "Ręce w górę, wszyscy klaszczą" - tak wokalista zapowiedział "najgłośniejszy sylwester w Polsce".

"Było ciepłe lato, choć czasem padało / Dużo wina się piło i mało się spało" - przypomniała Ania Wyszkoni w piosence "Agnieszka", a po niej duet Alien x Majtis zaśpiewał utwór "VIP", który został wybrany hitem Sylwestrowej Mocy Przebojów w plebiscycie Interii.

Oni prowadzili Sylwestrową Moc Przebojów

Nowy Rok w Toruniu razem z widzami Polsatu przywitało ośmioro prowadzących. O udaną zabawę zadbali: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Ilona Krawczyńska, Maciej Rock, Olek Sikora, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja oraz Julia Żugaj.

Mirosław Kalisiewicz & Hamak Band wykonał biesiadny hit "Biały Miś", a Majka Jeżowska sięgnęła po medley "Love Tonight" / "I Wanna Dance With Somebody" / "Waiting For Tonight". Jak zapowiedzieli Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, Urszula do Torunia przyjechała na "Koniku na biegunach". Do hitu z lat 80. bawili się wszyscy!

Podczas kolejnej piosenki "Dmuchawce, latawce, wiatr" na scenie u boku Urszuli zatańczyli laureaci 17. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska. Ponadto "Bagi" jest też odpowiedzialny ze treści w mediach społecznościowych. "Zadbam o to, aby nasi widzowie też zobaczyli, jak duży jest Sylwester z Polsatem" - mówił Mikołaj Bagiński w "halo tu polsat".

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zatańczyli podczas przeboju Urszuli Przemek Swiderski www.affp.pl AKPA

Choć bawimy się w Toruniu, Sławomir i Kajra zaprosili widzów pod Tatry w wielkim hicie "Miłość w Zakopanem". Z kolei świętujący swoje 45-lecie Lady Pank życzyli im "Wesołych świąt" z piosenki "Kryzysowa narzeczona".

Smolasty zaprezentował utwory "Duże oczy" i "Pijemy za lepszy czas", a grupa Piękni i Młodzi z Magdą Narożną wykonali taneczny numer "Niewiara".

Po gwiazdach disco po raz pierwszy na scenie pojawiła się Edyta Górniak, która zaśpiewała piosenkę "Can't Get You Out Of My Head" z repertuaru Kylie Minogue.

Zaskakujące połączenie w mocno bałkańskich klimatach zaprezentowali Majka Jeżowska, Enej i Bum Bum Orkestar ("A ja wolę moją mamę" Majki i "Skrzydlate ręce" Eneja). Po rockową klasykę sięgnęli Perfect & Łukasz Drapała, przypominając "Chcemy być sobą" i balladową "Kołysankę dla nieznajomej".

Perfect & Łukasz Drapała: "Ten rok był przełomowy" [WYWIAD] INTERIA.PL

Enej powrócił na scenę razem z Bum Bum Orkestar z utworami "Kamień z napisem LOVE" i "Lili". Król disco polo Zenek Martyniuk przypomniał, że "zegar daje znak / nie zatrzymasz go i tak" w "Życie to są chwile".

Ania Wyszkoni zaśpiewała solową piosenkę "Czy ten pan i pani", a Magda Narożna z grupą Piękni i Młodzi przekonywali, że "Kocham się w Tobie". Norbi podniósł temperaturę pod sceną, śpiewając, że "Kobiety są gorące".

Kajra w duecie ze Sławomirem sięgnęli po przebój Krzysztofa Krawczyka - "Ostatni raz zatańczysz ze mną".

Smolasty do swojej piosenki "Nim zajdzie słońce" tym razem zaprosił IMI - pod tym pseudonimem kryje Klaudia Jóźwiak, która niegdyś prywatnie była jego partnerką.

Big Cyc najpierw zaprezentował przebój "Makumba", który w 2026 r. świętować będzie swoje 30-lecie, a później na scenę zaprosił grupę Enej i Bum Bum Orkestar, by wykonać miks "Rudy się żeni" Big Cyca i "Radio Hello" Eneja.

Dżej Dżej (Big Cyc) i Lolek (Enej) podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów z Polsatem Przemek Swiderski www.affp.pl AKPA

Golec uOrkiestra dała ognia (z udziałem trombiciarzy z Beskidu Śląskiego) w przeboju "Ścniernisco". Alicja Majewska z niezwykłą klasą zaprezentowała medley swoich największych przebojów "Być kobietą", "Odkryjemy miłość nieznaną" i "Jeszcze się tam żagiel bieli".

Zenek Martyniuk i Łobuzy ponownie wręczyli "Mandacik", przyznawany "za przekroczenie piękności". Taneczne klimaty podtrzymała grupa Boys ("Jesteś szalona" i "Najpiękniejsza dziewczyno").

Na scenę wróciła grupa Lady Pank z wielkimi hitami sprzed lat ("Mniej niż zero" i "Zawsze tam, gdzie ty"), a Thomas Anders przypomniał piosenki "Brother Louie" i "Cheri, Cheri Lady". Z kolei Skolim stwierdził, że "lecimy po rekord", wykonując przeboje "Wyglądasz idealnie" i "Daj mi jedno słowo". Taneczną zabawę podtrzymał Zenek Martyniuk z utworami "Przez twe oczy zielone" i "Pragnienie miłości".

Tuż przed północą pojawiła się Beata Kozidrak i Bajm w żywiołowej "Białej armii" i nostalgicznej piosence "Ta sama chwila". Do odliczania Nowego Roku pojawili się wszyscy wykonawcy, prowadzący oraz władze Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego.

Niespodziewany występ już w Nowym Roku dała Edyta Górniak, która w duecie z Miuoshem, jurorem "Must Be The Music", wykonała przebój "Forever Young" z repertuaru Alphaville.

Znana z "Tańca z gwiazdami" Julia Żugaj zaprezentowała piosenkę "Noc", a Sławomir sięgnął po kultowe "Mydełko Fa". Na koniec Thomas Anders ponownie przypomniał "You're My Heart, You're My Soul", a grupa Kuba i Kuba sięgnęła po energetyczny hit "Dość". Całość sylwestrowego koncertu w Toruniu zamknął Jonatan z przebojem "Róż".

Zenek Martyniuk przed Sylwestrową Mocą Przebojów: "To był intensywny rok" [WYWIAD] INTERIA.PL

Materiał zawierał linki partnerów reklamowych