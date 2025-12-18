Telewizja Polsat we współpracy z władzami miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego po raz drugi zaprasza na sylwestrowy koncert do samego serca małej ojczyzny Mikołaja Kopernika. Koncerty odbędą się na Rynku Staromiejskim, gdzie już pojawia się pokaźna scena, na której wystąpią topowe gwiazdy naszej rodzimej estrady.

Sylwestrowa Moc Przebojów znów w Toruniu. "Nie idziemy na skróty"

Jak już wiadomo, w strefie przeznaczonej dla publiczności będzie mogło przebywać do 10 tys. osób. Prezydent Torunia ma nadzieję, że mieszkańcy i turyści będą bawić się bezpiecznie, zaś na konferencji zapowiadającej tegoroczną zabawę przyznał, że priorytetem jest bezpieczeństwo.

"Najważniejsze są dla nas kwestie bezpieczeństwa. Posiłkowaliśmy się doświadczeniami z zeszłego roku, ale nie idziemy na skróty" - mówił Paweł Gulewski. "Analizujemy wszystkie słabe strony, wyciągamy wnioski i budujemy cały schemat postępowania razem z przedstawicielami działów, wydziałów oraz jednostek Urzędu Miasta Torunia, przedstawicieli służb mundurowych, policji, straży miejskiej, ale także straży pożarnej. Mamy też partnerów w żandarmerii wojskowej oraz medyków i pracowników szpitala miejskiego. Wszystko po to, żeby przybywający do Torunia na Sylwestrową Moc Przebojów oraz sami torunianie bawili się dobrze i bezpiecznie" - podkreślił prezydent Torunia.

Na scenie w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Aby zabawa była naprawdę szampańska, nie może zabraknąć gigantów polskiej muzyki tanecznej i oczywiście gwiazd z zagranicy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewają także - Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie: W Toruniu staje już scena. Konstrukcja robi wrażenie nawet z daleka

Budowa całej infrastruktury festiwalowej trwa od 8 grudnia. Ekipy montażowe już ustawiają szkielet ogromnej konstrukcji i, jak wiadomo, scena ma być wyższa niż rok temu. Prace trwają na okrągło - ekipa ok. 30-50 osób pracuje od poniedziałku do niedzieli, oczywiście z przerwą na święta Bożego Narodzenia.

Budowa przynosi już efekty - mieszkańcy Torunia obserwują, jak scena wyrasta ponad wszystkie toruńskie zabytki. "Przechodziłam przez rynek i od razu rzuciła mi się w oczy. Jest chyba wyższa niż rok temu" - zrelacjonowała mieszkanka Torunia na Instagramie Polsatu.

Budowa sylwestrowej sceny w Toruniu - fot. serwisu nowosci.com.pl Grzegorz Olkowski materiał zewnętrzny

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny koncert Polsatu okazał się ogromnym sukcesem - zgromadził średnio ponad 3 mln widzów przed telewizorami. W kulminacyjnym momencie, tuż przed północą, noworoczny toast ze stacją wznosiło ponad 4 mln oglądających. Tym razem organizatorzy postanowili podnieść sobie poprzeczkę i zamierzają zaprezentować koncert w jeszcze bardziej spektakularnej odsłonie. Polsat zaprosił do udziału w wydarzeniu rekordową liczbę gwiazd!

Ania Wyszkoni o przygotowaniach do Sylwestra w Polsacie. "Moda z biegiem lat się zmieniła" INTERIA.PL