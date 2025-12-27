Jak wiadomo, w strefie przeznaczonej dla publiczności Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie mogło przebywać aż do 10 tys. osób. Prezydent Torunia ma nadzieję, że mieszkańcy i turyści będą bawić się bezpiecznie, zaś na konferencji zapowiadającej tegoroczną zabawę przyznał, że priorytetem jest przede wszystkim bezpieczeństwo.

Skolim wystąpi w Toruniu. "Pobiłem rekord z 2024 roku"

"Tak jak w tamtym roku, słupki oglądalności wzrosną do maksimum. Myślę, że Polsat odnotuje rekordową oglądalność na takich utworach jak 'Daj mi jedno słowo', 'Temperatura' i 'Wyglądasz idealnie'. Jestem przekonany, kochani, szykujcie się! Pięknie sobie stół zastawcie, a ja jestem dla was" - zapowiada Skolim.

"Jedyne, co będzie opadało na tym, koncercie, to właśnie barierki! Faktycznie czy to starsi, czy młodsi, każdy będzie się dobrze bawił" - przyznał gwiazdor.

Skolim podsumował również dla Interii Muzyki mijający rok. "To był pozytywny rok. Ponad 500 koncertów, pobiłem rekord z roku 2024. Spotkałem mnóstwo cudownych ludzi i z mnóstwem cudownych ludzi się widziałem na koncertach. Czego można chcieć więcej? Jest cudownie!" - opowiedział.

"W tym roku miałem kilka wypadów - i na Malcie, i na Majorce, trochę na Podlasiu rybek połowiłem, także staram się zagospodarować wolny czas, chociaż mam go na pewno troszeczkę mniej niż kiedyś" - dodał Skolim.

Skolim gwiazdą Sylwestra w Polsacie. "Widziałem się z mnóstwem cudownych ludzi" INTERIA.PL