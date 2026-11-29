"Wybór jest prosty. Król jest tylko jeden i zobaczymy go w Sylwestra w Polsacie. Skolim, witamy!" - ogłosił Polsat w mediach społecznościowych.

Stacja wykorzystała popularnego mema, wbijając szpilę TVP, która na swojego sylwestra zaprosiła Robbiego Williamsa.

Skolim gwiazdą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie

"Admin szaleje - wjechał i rozjechał", "Nasz Skolimek jest najlepszy" - czytamy w komentarzach pod wpisem.

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Przypomnijmy, że w tym roku Sylwestrowa Moc Przebojów odbędzie się na Placu Wolności we Wrocławiu. Polsat ogłosił wcześniej pierwszą gwiazdę, którą została Edyta Górniak. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można oglądać 31 grudnia w Telewizji Polsat.

"'Sylwestrowa Moc Przebojów' to jedna z tych marek Polsatu, które najlepiej pokazują siłę telewizji na żywo. Wrocław daje nam wszystko, czego potrzebuje wielkie widowisko - energię miasta, wyjątkową przestrzeń i publiczność, która potrafi stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Siłą Polsatu są gwiazdy i przeboje, których nie może zabraknąć w tę wyjątkową noc. Po raz pierwszy będziemy witać Nowy Rok we Wrocławiu i jestem pewien, że 31 grudnia cała Polska będzie bawiła się razem z nami" - podkreśla Edward Miszczak, dyrektor programowy Telewizji Polsat.

Kim jest polski król latino?

We Wrocławiu wystąpi również Skolim, który po raz kolejny świętować będzie sylwestra z Polsatem. Polski król latino ma na koncie takie przeboje, jak m.in. "Wyglądasz idealnie", "Temperatura", "Daj mi jedno słowo", "Moja dama", "Dziewczyno piękna", "Palermo", "Ona mi dała", "Wejdę wyjdę, otwiera się w nowym oknie", "Posłuchaj mała" i "96".

Popularnością cieszą się też jego duety z innymi gwiazdami polskiej sceny: Justyną Steczkowską ("Mamacita"), Cleo ("Dziewczyno piękna", "Lubimy"), Blanką ("Niewinna") i Zenkiem Martyniukiem ("Love").

Przypomnijmy, że 30-letni wokalista jest też jednym z jurorów programu "Disco Star". Ocenia on kandydatów na nowe gwiazdy disco razem z Zenkiem Martyniukiem, Magdą Narożną (Piękni i Młodzi) i Marcinem Millerem (Boys).

Głośno jest też o jego biznesowych osiągnięciach. Pod szyldem Skolima funkcjonują m.in. różowe stacje benzynowe (Czeremcha na Podlasiu, Olecko na Mazurach), sprzedaje też takie produkty jak perfumy (z nazwami od tytułów jego przebojów) i różne artykuły spożywcze (m.in. parówki, kabanosy i lody).