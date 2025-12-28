Przypomnijmy, że ubiegłoroczny koncert Polsatu okazał się ogromnym sukcesem - zgromadził średnio ponad 3 mln widzów przed telewizorami. W kulminacyjnym momencie, tuż przed północą, noworoczny toast ze stacją wznosiło ponad 4 mln oglądających. Tym razem organizatorzy postanowili podnieść sobie poprzeczkę i zamierzają zaprezentować koncert w jeszcze bardziej spektakularnej odsłonie. Polsat zaprosił do udziału w wydarzeniu rekordową liczbę gwiazd, a wśród nich znalazła się Magdalena Narożna, znana z zespołu Piękni i Młodzi!

Magdalena Narożna na sylwestrze Polsatu. "Scena jest najważniejszym miejscem w moim życiu"

"Każdy jest wyjątkowy i inny, każdy żegna się innymi emocjami. Ja już chyba chcę pożegnać ten rok, bo wiele się działo. Dużo bardzo fajnych projektów przede mną, więc bardzo chcę już razem z wami pożegnać ten stary rok i wejść w nowy z najlepszą energią. Zupełnie nie żal mi starego roku. Wiadomo - miałam momenty radości i gorsze chwile, jak to w życiu bywa. W tym roku bardzo posprzątałam w moim życiu. Cieszę się z tego powodu. Wchodzę w nowy rok z uporządkowanym życiem. Czuję się, jakbym dopiero wchodziła w etap prawdziwej dojrzałości" - wyznała Interii Muzyce Magdalena Narożna.

Wokalistkę zapytaliśmy również o sposoby na toruńską publiczność. "Mam jedną sztuczkę, którą zawsze uskuteczniam i kontynuuję. Myślę, że prawdziwość, energia i miłość do ludzi i fanów dają wiele. Scena jest najważniejszym miejscem w moim życiu, oprócz rodziny oczywiście. Gdy wychodzę na scenę, to uderza we mnie piorun, a ja te iskierki przekazuję publiczności. Zawsze staram się obdarować ludzi prawdziwością, bo w dzisiejszych czasach jej brakuje. Chciałabym, żeby ludzie się nawzajem szanowali. Telefony nie zastąpią nam drugiego człowieka. Najbardziej apeluję o to, żeby doceniać to, że możemy przytulić kogoś i powiedzieć, jak bardzo kochamy" - przekazała piosenkarka.

Oprócz Magdaleny Narożnej na scenie w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Golec uOrkiestra, Big Cyc, Enej, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Aby zabawa była naprawdę szampańska, nie może zabraknąć gigantów polskiej muzyki tanecznej i oczywiście gwiazd z zagranicy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewają także - Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys oraz Norbi.

Magdalena Narożna podsumowuje 2025 rok. "Wchodzę w nowy rok z uporządkowanym życiem" INTERIA.PL