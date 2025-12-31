Magda Narożna przed Sylwestrem z Polsatem: "Najważniejsza jest muzyka" [WYWIAD]

Na scenie Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewają m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Pojawi się również duża reprezentacja muzyki tanecznej, a wśród zaproszonych gości znaleźli się Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Magda Narożna przed Sylwestrową Mocą Przebojów: "Trzeba się dużo uśmiechać"

Magda Narożna o Sylwestrze z Polsatem: "Muzyka jest najważniejsza!" [WYWIAD] INTERIA.PL

Oliwia Kopcik, Interia Muzyka: Jak możesz podsumować ten rok? To był dobry rok?

Magda Narożna: - Każdy rok jest dobry. Każdy rok niesie ze sobą też jakąś nauczkę, nowe doznania, nowe odkrycia, więc uważam, że każdy rok jest dobry. Ja na pewno po tym roku będę pracowała, żeby kolejny był jeszcze lepszy. I tego sobie życzę. Ale na pewno dużo się wydarzyło: dużo zmian i w życiu naszego zespołu, u mnie również - otworzyłam swoją markę odzieżową, więc to mnie bardzo cieszy. W przyszłym roku będę bardzo mocno pracowała nad tym, żeby trafiła ona do jak największej liczby osób. Jak najbardziej mogę powiedzieć, że to był dobry rok. Skończyliśmy ten rok też nową piosenką. To jest dla mnie najważniejsze, że tworzymy cały czas, że ludzie słuchają naszej muzyki, że jesteśmy na takich właśnie imprezach, jak tutaj - na Sylwestrze w Toruniu. To jest piękne i trzeba się cieszyć z takich chwil.

A robisz postanowienia noworoczne? Słyszałam o półmaratonie!

- Tak! Mam nadzieję, że w końcu po latach spełni się to moje marzenie. Podchodziłam już do tego, byłam bardzo dobrze przygotowana, ale niestety musiałam mieć zabieg i musiałam zrezygnować, ale myślę, że już na tyle doszłam do siebie - moje ciało - że mogę sobie pozwolić na to, żeby zacząć ostre treningi, i mam nadzieję, że w tym roku spełni się to moje kolejne marzenie.

Też się przygotowuję, więc mam nadzieję, że przy następnej okazji będziemy mogły się pochwalić!

- Tak?! To mam nadzieję, że Warszawski, w marcu!

Dlaczego nie? Ale jesteśmy teraz na imprezie sylwestrowej - powiedz, bez czego nie może się obejść najlepsza sylwestrowa impreza?

- No oczywiście bez wspaniałej muzyki! Muzyka w tym dniu jest najważniejsza! Myślę, że trzeba dużo się uśmiechać, bo pamiętajcie, tak jak wchodzimy w nowy rok, taki będzie cały następny. Mam tutaj grono najbliższych: jest zespół, są nasi bliscy, więc to jest najważniejsze. Będziemy się przytulać, będziemy razem wchodzić w ten rok. I mam nadzieję, że z taką dobrą energią otworzymy coś pięknego - kolejne piękne doświadczenia.

Jakie plany na następny rok? Też słyszałam o "Disco Star"...

- Tak! To jest super, że teraz jesteśmy w Toruniu, później wracam do Warszawy, gdzie drugiego stycznia zaczynam dzień od "Halo Tu Polsat", a wieczorem zasiadam przed telewizorem i oglądam pierwszy odcinek "Disco Star", o 19:55 w Polsacie. Zapraszam was bardzo serdecznie! Po raz pierwszy emisja tego programu w Polsacie! Jestem bardzo dumna, ogromnie się cieszę. Mam nadzieję, że to będzie piękny początek tego programu i zostaniemy już na stałe w głównej stacji.

Pożyczysz jeszcze na Nowy Rok czegoś naszym czytelnikom?

- Oczywiście, że tak! Życzę przede wszystkim dużo uśmiechu, pozytywnej energii, dużo zdrowia, bo to jest w życiu najważniejsze. Żebyście podchodzili do życia z radością. I dla osób, które lubią czasem wbić szpileczkę w komentarzach, troszeczkę uskuteczniać hejt, żebyście przestali to robić, bo ten hejt może czasem wrócić. Więc życzę wam po prostu pozytywnej energii - niech ten rok będzie bardzo dobry! Lepszy, a przynajmniej nie gorszy niż poprzedni.