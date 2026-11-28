Edyta Górniak została pierwszą gwiazdą tegorocznej "Sylwestrowej Mocy Przebojów" we Wrocławiu. Artystka ponownie przywita Nowy Rok z widzami Polsatu. "To był dla mnie absolutnie niezwykły rok i jestem bardzo szczęśliwa, że ostatnie jego chwile i piękne emocje muzyczne będę mogła dzielić z publicznością we Wrocławiu i widzami Telewizji Polsat. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy magiczne wspomnienia i wejdziemy w Nowy Rok z nadzieją, wdzięcznością, miłością i dobrą energią" - powiedziała 54-latka, przekazując wieści o wyjątkowym występie.

Edyta Górniak dziś uznawana jest za jedną z największych div na polskiej scenie. Jej niezwykły talent zachwyca publiczność od trzech dekad. Na swoim koncie ma przeboje, takie jak "Jestem kobietą", "Dotyk", "Kolorowy wiatr" czy "Dumka na dwa serca", a także występy na największych scenach i współprace z międzynarodowymi artystami. Choć przez lata osiągnęła wiele sukcesów, zdobyła nagrody i uznanie słuchaczy, to właśnie jedna piosenka okazała się prawdziwym przełomem w jej karierze. "To nie ja" otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery, jednocześnie na zawsze zapisując jej nazwisko w historii polskiej muzyki.

Historia piosenki "To nie ja!", która zmieniła bieg kariery Edyty Górniak

Historia "To nie ja!" Edyty Górniak zaczęła się na długo przed tym, jak piosenka stała się jednym z największych przebojów lat 90. Melodię stworzył kompozytor Stanisław Syrewicz już w 1984 r., z myślą o amerykańskim zespole Chicago. W tamtym czasie powstała też pierwsza wersja tekstu, napisana przez Dona Blacka, a utwór zatytułowano "No One Said It Was Easy". Grupa nagrała demo, a kawałek czekał w tej wersji na dalszy rozwój wydarzeń.

Po czasie kompozycja trafiła w ręce młodziutkiej Edyty Górniak, która została zaproszona do reprezentowania Polski podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 1994 r. właśnie z tą piosenką. Początkowo artystka nie była zachwycona numerem - melodia wydawała się jej zbyt kiczowata. Myślała o wyborze innej piosenki konkursowej, jednak za namową menedżera Wiktora Kubiaka, zdecydowała się dać utworowi szansę.

Polskimi słowami zajął się uznany tekściarz - Jacek Cygan. Wokalistka nalegała, aby wersy były zrozumiałe także dla osób, które nie będą znały języka polskiego i usłyszą kompozycję w międzynarodowym konkursie. Cygan podjął się zadania, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wielka odpowiedzialność na nim spoczywa - dopiero po czasie dowiedział się, że kawałek będzie reprezentował biało-czerwone barwy. "Nie mogłem przez dwa tygodnie spać, jeść, pić" - wspominał w Polskim Radiu tekściarz. "Chodziłem tylko i myślałem, co napisać. Poprawiałem ciągle, żeby to było doskonałe. Chodziło o to, żeby to też brzmiało. Nie tylko znaczyło, ale brzmiało" - dodawał.

Jacek Cygan "nie mógł spać, jeść i pić" przez ten utwór. Wreszcie stworzył ponadczasowy tekst, który podbił Eurowizję

Tekściarz ujawnił w Polskim Radiu, że tekst przyszłego hitu był wielokrotnie poprawiany, a jego ostateczna wersja powstała po trzech tygodniach pracy. Wcześniej przygotowano też alternatywną propozycję konkursową - "Śpijcie, dzieci nocy" - lecz po konsultacjach z TVP wybrano "To nie ja!".

"Byłem chory i jeszcze, żeby było śmiesznie, w ostatnim momencie Edyta Górniak przyniosła inną melodię, inną muzykę. To była muzyka młodziutkiego Piotrka Rubika i do drugiej muzyki też napisaliśmy słowa i też nagraliśmy. Mieliśmy dwa utwory" - opowiadał Jacek Cygan.

Edyta Górniak była pierwszą polską reprezentantką na Eurowizji. Zajęła drugie miejsce, podbijając serca widzów i jurorów

W marcu 1994 r. piosenkę nagrano w londyńskim studiu RG Jones Studios. Powstała wtedy też anglojęzyczna wersja, zatytułowana "Once in a Lifetime". Początki nie zapowiadały jednak sukcesu - pierwsze promocyjne kasety okazały się słabej jakości, przez co utwór nie był puszczany w radiu. Mimo to szybko zaczął wyróżniać się na tle innych eurowizyjnych propozycji i zdobył popularność.

W Dublinie, na finale Eurowizji, w którym Polska brała wówczas udział po raz pierwszy, 21-letnia Edyta Górniak zachwyciła swoją interpretacją "To nie ja!". Pierwsza reprezentantka naszego kraju skradła serca jury i widzów emocjonalnością oraz dojrzałością, której nikt nie spodziewał się po tak młodej artystce. Zdobyła 166 punktów, zajmując tym samym drugie miejsce. Był to ogromny sukces, który do dziś pozostaje najlepszym wynikiem naszego kraju w historii Eurowizji. Dla Edyty był to z kolei moment przełomowy i symboliczny początek dalszej, ogromnej kariery, która trwa do dziś.