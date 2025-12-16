Julia Żugaj - jedna z największych gwiazd młodego pokolenia - na krótko przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i występem podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów ruszyła na egzotyczny wypoczynek. W mediach społecznościowych możemy zobaczyć zdjęcia i relacje z pobytu w Kenii.

25-letnia wokalistka, która pod koniec listopada wydała płytę "Lyra", w ubiegłym roku była jedną z prowadzących sylwestra Polsatu. W tym roku pojawi się na scenie imprezy w Toruniu jako jedna z muzycznych gwiazd. Przypomnijmy, że laureatka drugiego miejsca w "Tańcu z gwiazdami" (2024) jesienią tego roku była jedną z uczestniczek programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Wcielała się w m.in. Thomasa Andersa z Modern Talking, Britney Spears, Anitę Lipnicką, Justina Biebera, Bambi i Andrzeja "Kobrę" Kraińskiego z Kobranocki.

W Kenii Julii towarzyszą młodsza o 5 lat siostra Sonia, jej partner Mateusz Gajewski oraz Kacper Dworniczak. Ten ostatni to 24-letni gitarzysta, laureat ponad 40 konkursów krajowych i międzynarodowych. Dwukrotnie uhonorowano go stypendiami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Prezydenta Miasta Poznania.

Julia Żugaj i Kacper Dworniczak razem

Wiosną tego roku pojawił się w programie "Mam talent!" - w show TVN-u dotarł ostatecznie do półfinału, a za kulisami wspierała go wówczas Julia Żugaj . Szersza publiczność miała okazję poznać go z projektu "Jeszcze zanim święta" (2023) z Andrzejem Piasecznym. Razem zagrali też trasę koncertową promującą ten świąteczny album.

Niedawno okazało się, że Julia i Kacper razem zamieszkali w Londynie. Ich znajomość jest zasługą babci wokalistki. "Zobacz, jaki przystojny chłopak ten gitarzysta, musisz do niego napisać" - powiedziała do Julii. To właśnie od wzajemnego pisania w internecie zaczęła się ta znajomość, która z czasem nabrała charakteru prywatnej relacji.

"Czułam, że potrzebuję zmiany, że potrzebuję zacząć wszystko od nowa. Przede wszystkim poukładać wszystko od nowa. (...) Miałam w głowie jedną myśl: nie chcesz być w związku na odległość. (...) Wtedy coś kliknęło mojej głowie" - mówiła Julia Żugaj o swojej przeprowadzce do Londynu, by zamieszkać z Kacprem.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Kto wystąpi w Toruniu?

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów na rynku w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar.

Zagraniczną gwiazdą imprezy w Polsacie będzie Thomas Anders from Modern Talking & Band. Do przebojów niemieckiego wokalisty bawią się kolejne pokolenia fanów.

Na scenie pojawią się również wykonawcy związani ze sceną disco: Zenek Martyniuk i grupa Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Kim jest Julia Żugaj?

Szersza publiczność poznała ją za sprawą projektu Team X, do którego dołączyła w grudniu 2020 roku. Swoją karierę rozpoczęła na TikToku, gdzie obserwuje ją ponad 4 miliony osób (fani nazywają się "żugajkami"). Największą popularność zdobyły piosenki "Wiosenny bez" (ponad 5,2 mln odsłon), "Miłostki" (3,8 mln), "Południowy biegun" (3,3 mln) i "Nie sądzę" (2,8 mln).

"Wraz z Teamem X tworzyliśmy wspólnie sporo piosenek. Na początku nie byłam do tego przekonana, wstydziłam się śpiewania oraz tego, jak wiele osób przygląda się temu procesowi i może słuchać naszej pracy w studiu. Ale z miesiąca na miesiąc zaczęło mi to sprawiać coraz więcej radości. Kiedy zaczęłam działać z obecną ekipą producencką, bardzo się otworzyłam. Biorę udział w całym procesie - współtworzę teksty, nanoszę swoje uwagi do utworów. A że słyszą, jak coś tam sobie ćwiczę i podśpiewuję? O to w tym chodzi" - opowiadała Julia Żugaj.

