"Najważniejsze są dla nas kwestie bezpieczeństwa. Posiłkowaliśmy się doświadczeniami z zeszłego roku, ale nie idziemy na skróty" - mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Jak już wiadomo, w strefie przeznaczonej dla publiczności będzie mogło przebywać do 10 tys. osób. Prezydent Torunia ma nadzieję, że mieszkańcy i turyści będą bawić się bezpiecznie, zaś na konferencji zapowiadającej tegoroczną zabawę przyznał, że priorytetem jest bezpieczeństwo.

Julia Żugaj o Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025. "Cieszę się, że Polsat mi zaufał"

"W zeszłym roku debiutowałam w roli prowadząco-śpiewającej i był to dla mnie ogromny stres, ale i ogromna ekscytacja i adrenalina. Zeszłoroczny sylwester był totalnie moim ulubionym - ta noc mi się nie ciągnęła. Zanim się obejrzałam, była pierwsza. Cieszę się, że Polsat mi zaufał i znowu jestem w podwójnej roli. Fajnie, że będę mogła to powtórzyć" - przyznała Interii Muzyce Julia Żugaj.

Julia Żugaj opowiedziała również o "wpadce" po jednym z sylwestrowych występów. Jak przyznała, z czasem wszystko wyszło bez zarzutów. "Zbiegałam ze sceny po występie śpiewanym i musiałam dobiec do naszej lokalizacji, gdzie prowadziłam. Nie zdążyłam się przebrać, więc zaczęłam mówić w mojej 'śpiewanej' stylizacji i dosłownie zastanawiałam się, czy to było profesjonalne. Potem dostałam masę feedbacku i komplementów, że było to bardzo naturalne i super wyszło" - opowiedziała.

"Lubię w sylwestra 'pracować', chociaż praca może się kojarzyć z czymś nieprzyjemnym. Dla mnie to naprawdę sama przyjemność, bo otaczam się ludźmi, którzy są mi bliscy. Wszyscy przyjeżdżają do Torunia, a dodatkowo zawsze mam coś do roboty - to wzbudza we mnie wielkie emocje. Stanie na scenie i odliczanie do nowego roku to emocje nie do opisania. Myślę, że nigdy mi się to nie znudzi" - dodała Julia Żugaj, dodatkowo porównując Londyn, gdzie obecnie mieszka, do Polski. Gdzie gwiazda czuje się lepiej? Sprawdźcie sami i obejrzyjcie naszą rozmowę wideo!

Na scenie w Toruniu, oprócz Julii Żugaj, wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Aby zabawa była naprawdę szampańska, nie może zabraknąć gigantów polskiej muzyki tanecznej i oczywiście gwiazd z zagranicy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewają także - Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Julia Żugaj o Londynie i sylwestrowym występie w Toruniu. "Trzeba zrobić pierwsze dobre wrażenie" INTERIA.PL