Choć "Mandacik" okazał się idealnym wakacyjnym hitem, bez którego nie obyłaby się żadna letnia impreza, utwór porywa do tańca również i teraz. Jak doszło do powstania utworu? Gwiazdy wszystko wyjaśniły w "halo tu polsat".

Geneza "Mandacika". Tak powstał hit Zenka Martyniuka i Łobuzów

Twórcy opowiedzieli o powstaniu piosenki w programie "halo tu polsat". Filip Pacholczyk, znany pod pseudonimem "Fifon", zdradził, że bezpośrednim impulsem do napisania słów było jego własne wykroczenie drogowe. "Ja dostałem mandat po prostu. Za przekroczenie... Niestety prędkości, a nie piękności" - przyznał.

Fifon dodał, że sytuacja była poważna, bo otrzymał wówczas 15 punktów karnych podczas jazdy autostradą - mało brakowało, a straciłby prawo jazdy. Mandat stał się inspiracją do pracy nad nowym singlem. "Wpadł mi ten tekścik refrenu do głowy, ale nie wiedziałem za bardzo jak można to przekuć na piosenkę" - wspominał w programie.

Gdy powstał zarys refrenu, do pracy przystąpił Bogumił "Boogie" Romanowski, który wymyślił linię melodyczną. Po pierwszych próbach w studiu uznał jednak, że utwór wymaga czegoś więcej. "Kurczę, to nie jest ten głos. To musi być bardziej romantyczne, tu musi być głos... anielski głos Króla" - przyznał, wskazując na obecnego w studiu Zenka Martyniuka.

Następnie doszło do spotkania z liderem Akcentu, po czym trio sprawnie stworzyło kultowy już "Mandacik". Zenek Martyniuk przyznał, że grupa inspirowała się kultową piosenką Andrzeja Rosiewicza "Chłopcy radarowcy".

Zenek Martyniuk i Łobuzy na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. "Plan na publiczność mamy bardzo prosty"

Zenka Martyniuka i Łobuzów zapytaliśmy o receptę na to, jak najlepiej rozpocząć nowy rok. "Normalnie powiedziałbym, że na pewno nie od mandatu, ale w tym przypadku, co nie Zeniu, chyba od mandaciku trzeba zacząć nowy rok" - poradziło wyjątkowe trio.

"Nowy rok zaczniemy przede wszystkim z imprezą, organizowaną przez Polsat w Toruniu - z Sylwestrową Mocą Przebojów. Czas pokaże, jaki 2026 rok się okaże, ale na pewno będzie czasem koncertowym. Mamy nadzieję, że ten rok przyniesie żniwo w postaci przyszłego" - dodali muzycy.

"Zbieracie te mandaty jak szaleni, ale jak się potem z nich wypłacić?" - zapytaliśmy, na co dostaliśmy szybką odpowiedź. "Teraz podobno walutą miłości, ale teraz więzienie grozi za przekroczenie prędkości - mamy nadzieję, że nie grozi za przekroczenie piękności" - odpowiedziały gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów.

"Plan na publiczność mamy bardzo prosty - zatrudniliśmy Zenona, który ma jeden ważny artefakt" - wyznały Łobuzy, pokazując czytelnikom Interii Muzyki element, bez którego impreza w Toruniu nigdy by się nie odbyła. Co to takiego? Koniecznie sprawdźcie naszą rozmowę wideo!

Zenek Martyniuk z Łobuzami na sylwestrze w Polsacie. "Mamy nadzieję, że nie będzie groziło więzienie za przekroczenie piękności" INTERIA.PL