Telewizja Polsat długo zabiegała o udział Edyty Górniak w "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Tegoroczne widowisko sylwestrowe z pewnością nie byłoby takie samo bez niej. Artystka od lat przyciąga przed telewizory ogromną widownię, a jej występy należą do najbardziej wyczekiwanych momentów tego typu widowisk muzycznych w Polsce.

Rok temu to właśnie z divą publiczność w Toruniu i przed telewizorami przywitała Nowy Rok. Edyta Górniak wykonała wówczas ponadczasowy hit "Forever Young", w oryginale nagrany przez Alphaville. O północy zabrała widzów w nostalgiczną podróż, nadając tej chwili niezwykle emocjonalny i refleksyjny charakter.

Co gwiazda szykuje na tegoroczną "Sylwestrową Moc Przebojów" we Wrocławiu? Tego dowiemy się już za miesiąc!

Edyta Górniak została gwiazdą "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu! "Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy magiczne wspomnienia"

Edyta Górniak przyznała, że cieszy ją sylwestrowa wizyta we Wrocławiu. Podkreśliła, że był to dla niej bardzo szczęśliwy rok i równie radośnie chciałaby go zakończyć - razem z ukochanymi słuchaczami. "To był dla mnie absolutnie niezwykły rok i jestem bardzo szczęśliwa, że ostatnie jego chwile i piękne emocje muzyczne będę mogła dzielić z publicznością we Wrocławiu i widzami Telewizji Polsat. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy magiczne wspomnienia i wejdziemy w Nowy Rok z nadzieją, wdzięcznością, miłością i dobrą energią" - powiedziała.

"Koniec roku to przecież moment, w którym na chwilę zatrzymujemy się pomiędzy wspomnieniami a marzeniami. Niech muzyka połączy nasze serca i pięknie wprowadzi nas w Nowy Rok" - dodała wokalistka.

Ten wyjątkowy wieczór artystka spędzi nie tylko z publicznością i w gronie znajomych wykonawców. U jej boku zobaczymy także syna, Allana Enso! 22-latek konsekwentnie rozwija własną drogę muzyczną, a jego DJ set wzbogaci sylwestrowy popis znanej mamy.

"Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu w tym roku zawita do Wrocławia!

W tym roku "Sylwestrowa Moc Przebojów" zawita do miasta, które na powrót wielkiej, telewizyjnej imprezy końcoworocznej czekało aż dekadę. Koncert z plejadą polskich gwiazd odbędzie się w samym sercu Wrocławia - na Placu Wolności. Transmisję na żywo będzie można oglądać 31 grudnia w Telewizji Polsat.

"Po dziesięciu latach Wrocław znów będzie miejscem, z którego Polska powita Nowy Rok. To ważny powrót i jednocześnie świetna okazja, by pokazać nasze miasto milionom widzów w całym kraju. Chcemy, żeby było to coś więcej niż duży koncert - wydarzenie, które oddaje charakter Wrocławia: miasta otwartego, pełnego energii i ludzi, którzy lubią być ze sobą. Zależy nam przede wszystkim na tym, by ten wieczór był prawdziwym świętem mieszkańców i naszych gości, a Wrocław stał się miejscem, w którym Nowy Rok zaczyna się dobrą energią" - powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

"'Sylwestrowa Moc Przebojów' to jedna z tych marek Polsatu, które najlepiej pokazują siłę telewizji na żywo. Wrocław daje nam wszystko, czego potrzebuje wielkie widowisko - energię miasta, wyjątkową przestrzeń i publiczność, która potrafi stworzyć niepowtarzalną atmosferę. Siłą Polsatu są gwiazdy i przeboje, których nie może zabraknąć w tę wyjątkową noc. Po raz pierwszy będziemy witać Nowy Rok we Wrocławiu i jestem pewien, że 31 grudnia cała Polska będzie bawiła się razem z nami" - przyznał z kolei Edward Miszczak, dyrektor programowy Telewizji Polsat.