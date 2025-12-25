Przypomnijmy, że ubiegłoroczny koncert Polsatu okazał się ogromnym sukcesem - zgromadził średnio ponad 3 mln widzów przed telewizorami. W kulminacyjnym momencie, tuż przed północą, noworoczny toast ze stacją wznosiło ponad 4 mln oglądających. Tym razem organizatorzy postanowili podnieść sobie poprzeczkę i zamierzają zaprezentować koncert w jeszcze bardziej spektakularnej odsłonie. Polsat zaprosił do udziału w wydarzeniu rekordową liczbę gwiazd, a wśród nich znalazła się Golec uOrkiestra!

Z łezką w oku podsumowują rok. "Zapisze się na kartach historii Golec uOrkiestry"

"Cieszymy się z tego spotkania z toruńską publicznością i mamy nadzieję, że będzie to piękna impreza. Poziom jest najwyższy - widzimy, kto wystąpi i jesteśmy o tym przekonani" - opowiedzieli Interii Muzyce bracia Golec.

Bracia Golec sięgnęli również pamięcią do 2025 roku i podsumowali kilka swoich działań, które szczególnie zapadły im w pamięć. "2025 rok zapisze się na kartach historii Golec uOrkiestry wielkimi zgłoskami. Wzięliśmy udział w produkcji 'Uwierz w Mikołaja 2', gdzie po raz pierwszy zagraliśmy jako aktorzy. Zaprezentowaliśmy tam też swój dorobek artystyczny - zaśpiewaliśmy i zagraliśmy nasz repertuar. To wielki punkt, do którego będziemy się odnosić w kolejnych latach. To już siódma produkcja filmowa, do której Golec uOrkiestra pisała piosenki" - opowiedzieli.

"Warto podkreślić, że cały czas w tym roku, 2025, obchodziliśmy nasz jubileusz, który się zaczął w zeszłym roku właśnie też z Telewizją Polsat podczas festiwalu w Sopocie. Celebrujemy [jubileusz] myślę, że aż do trzydziestki! W nowym roku nowe utwory, chcemy też zamknąć nadchodzącą płytę. Szykujemy wiele zaskakujących muzycznych kolaboracji, które z pewnością namieszają i zaskoczą. Dopiero się rozkręcamy!" - przyznali bracia.

Zapytaliśmy Braci Golec również o to, jak okiełznać sylwestrową publiczność i zaczarować ją, aby bawiła się wyśmienicie. "Ludzie wyczekują tego sylwestra i chcą się bawić razem z nami, chcą wspólnie przywitać nowy rok. Jest kilka patentów, które muszą współgrać - i scenografia, i światła, i dobór artystów, wizualizacje, dobra temperatura, jeśli chodzi o kwestię muzyczną, która cały czas powinna iść do góry. Ważne, żeby ciśnienie rosło, a w tym na pewno pomaga wybór największych przebojów" - przyznali bracia Golec.

Oprócz Golców na scenie w Toruniu wystąpią m.in. Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien & Majtis, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Aby zabawa była naprawdę szampańska, nie może zabraknąć gigantów polskiej muzyki tanecznej i oczywiście gwiazd z zagranicy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewają także - Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Tak Golec uOrkiestra przygotowuje się na sylwestra w Toruniu. "Sporo udało się zrealizować" INTERIA.PL