Sylwestrowa Moc Przebojów kolejny raz zawitała do Torunia, a na scenie już pojawiła się plejada największych polskich i zagranicznych gwiazd. Tłum widzów bawił się w najlepsze, a to za sprawą ponadczasowych hitów, które od lat podbijają serca. Z braćmi Golec porozmawialiśmy o góralskich tradycjach i planach na 2026 rok.

Golec uOrkiestra o sylwestrowych góralskich zwyczajach. "Kolędują po domach i to jest piękne"

"Dużo się działo, intensywny rok. Wiele wydawnictw i koncertów! Zagraliśmy w filmie 'Uwierz w Mikołaja 2' jako aktorzy - to taki nasz skromny debiucik. Projekt zebrał dobre opinie, więc bardzo się cieszymy!" - opowiedzieli Interii Muzyce bracia Golec.

Bracia Golec opowiedzieli Interii Muzyce również o góralskich tradycjach sylwestrowych, które od lat są kontynuowane. "W Beskidzie Żywieckim są przepiękne tradycje sylwestrowe - przede wszystkim chodzą i kolędują grupy kolędników, tzw. przebierańcy i 'dziady noworoczne', taka grupa trzydziestoosobowa. Kolędują po domach i to jest piękne" - przyznali bracia Golec.

"Co ciekawe, ten zwyczaj jest obecny tylko w naszej okolicy. Czujemy, że jest nadal aktualny, bo młodzi ludzie zaczynają się w to angażować. To jest przekazywane z pokolenia na pokolenie" - dodali.

Tak Golec uOrkiestra przygotowuje się na sylwestra w Toruniu. "Sporo udało się zrealizować" INTERIA.PL

"Sylwestra spędzamy od 25 lat na scenie. Ta forma jest nam dana. Wy oglądajcie, my zagramy. Chcemy w nowym roku domknąć nową płytę, ale to, czego chcemy, to szczęśliwych i bezpiecznych powrotów po koncertach do domu. Żeby zawsze szczęśliwie wracać do domu i oczywiście zdrowia!" - skwitowali bracia Golec.