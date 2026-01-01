Bracia Golec rozgrzali Polaków do czerwoności na Sylwestrowej Mocy Przebojów. "Z pokolenia na pokolenie"

Oliwia Kopcik

Toruń już wybrzmiewa wielkimi przebojami, a to wszystko za sprawą Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Masa gwiazd, szampańska zabawa i największe hity to tylko kilka z atrakcji wieczoru, które zachwycają toruńską publiczność, jak i widzów Telewizji Polsat. W nowy rok wprowadza Polaków między innymi Golec uOrkiestra - tuż po energetycznym występie porozmawialiśmy z braćmi o planach na 2026 rok.

Dwóch mężczyzn stojących obok siebie na tle niebieskiej ścianki z dużym napisem, ubranych w ciemne, eleganckie marynarki, zbliżony wygląd sugeruje, że mogą być bliźniakami.
Bracia Golec zachwycili w ToruniuMarcin GadomskiAgencja FORUM

Sylwestrowa Moc Przebojów kolejny raz zawitała do Torunia, a na scenie już pojawiła się plejada największych polskich i zagranicznych gwiazd. Tłum widzów bawił się w najlepsze, a to za sprawą ponadczasowych hitów, które od lat podbijają serca. Z braćmi Golec porozmawialiśmy o góralskich tradycjach i planach na 2026 rok.

Golec uOrkiestra o sylwestrowych góralskich zwyczajach. "Kolędują po domach i to jest piękne"

"Dużo się działo, intensywny rok. Wiele wydawnictw i koncertów! Zagraliśmy w filmie 'Uwierz w Mikołaja 2' jako aktorzy - to taki nasz skromny debiucik. Projekt zebrał dobre opinie, więc bardzo się cieszymy!" - opowiedzieli Interii Muzyce bracia Golec.

Michał Boroń
Bracia Golec opowiedzieli Interii Muzyce również o góralskich tradycjach sylwestrowych, które od lat są kontynuowane. "W Beskidzie Żywieckim są przepiękne tradycje sylwestrowe - przede wszystkim chodzą i kolędują grupy kolędników, tzw. przebierańcy i 'dziady noworoczne', taka grupa trzydziestoosobowa. Kolędują po domach i to jest piękne" - przyznali bracia Golec.

"Co ciekawe, ten zwyczaj jest obecny tylko w naszej okolicy. Czujemy, że jest nadal aktualny, bo młodzi ludzie zaczynają się w to angażować. To jest przekazywane z pokolenia na pokolenie" - dodali.

Tak Golec uOrkiestra przygotowuje się na sylwestra w Toruniu. "Sporo udało się zrealizować"INTERIA.PL

"Sylwestra spędzamy od 25 lat na scenie. Ta forma jest nam dana. Wy oglądajcie, my zagramy. Chcemy w nowym roku domknąć nową płytę, ale to, czego chcemy, to szczęśliwych i bezpiecznych powrotów po koncertach do domu. Żeby zawsze szczęśliwie wracać do domu i oczywiście zdrowia!" - skwitowali bracia Golec.

