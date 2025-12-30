Anna Wyszkoni w wywiadzie dla polsat.pl wyznała, jaki zestaw utworów gwarantuje najlepszą zabawę i co jest dla niej istotne podczas sylwestrowego występu. Dlaczego to właśnie 2026 rok będzie dla wokalistki wyjątkowy? I jakie niespodzianki szykuje dla fanów?

Anna Wyszkoni gwiazdą sylwestra w Toruniu. "Dążę do tego, żeby śpiewać największe przeboje"

W najnowszej rozmowie piosenkarka przyznała, że Sylwester na scenie wiąże się ze skupieniem i pracą. Wokalistka stwierdziła, że bardzo lubi tę syntezę, więc łączy przyjemne z pożytecznym. Wspomniała również o kolegach i koleżankach z branży - Beacie Kozidrak i Bajm, Lady Pank czy Perfect.

"Niewątpliwie zestaw artystów w tym roku jest zacny. Z Lady Pank znam się trochę bliżej, bo pracujemy z tym samym managementem, ale zawsze też miło się spotkać z Beatą Kozidrak, którą bardzo cenię. Cieszę się, że wróciła na scenę. Nasze drogi się czasem przecinały, ale nie tak często. Nie ukrywam, że tych artystów bardzo podziwiam, są to dla mnie ważne postaci, a pojawić się obok nich na scenie to jest dla mnie cudowne wydarzenie" - opowiedziała Ania Wyszkoni.

"Ludzie chcą się bawić przy tych piosenkach, które dobrze znają. Dla mnie to jest bardzo fajne, bo kiedy wychodzę na scenę na te dwa, trzy utwory, to chcę czuć z publicznością jak największą więź. Największe przeboje takim sytuacjom po prostu sprzyjają, publiczność razem z nami śpiewa, jest wymiana energii. Nie ukrywam, że ja też zawsze dążę do tego, żeby śpiewać największe przeboje" - przyznała wokalistka i dodała, że impreza musi mieć dobre tempo.

"Telewizja Polsat robi to naprawdę doskonale. Na scenie pojawiają się artyści z różnych światów muzycznych, publiczność potrzebuje różnorodności. Dobre tempo imprezy jest bardzo istotne. Choć koniec roku może być czasem podsumowań, refleksji i melancholii, to podczas imprezy jednak najważniejsza jest zabawa" - stwierdziła artystka.

Ania Wyszkoni o przygotowaniach do Sylwestra w Polsacie. "Moda z biegiem lat się zmieniła" INTERIA.PL

Co ciekawe, Anna Wyszkoni w 2026 roku świętuje trzydziestolecie kariery artystycznej. "Razem z moim zespołem, tuż po zejściu ze sceny, otworzymy symbolicznego szampana i wzniesiemy toast za przyszły rok, który będzie dla mnie naprawdę wyjątkowy. Oprócz tego, że świętuję trzydziestolecie pracy artystycznej i będzie to czas podsumowywań i wspomnień, szykuję także nową płytę, która jest już gotowa. Będzie się działo dużo pięknych i ważnych dla mnie rzeczy i cieszę się, że będę te momenty świętować z ludźmi, których uwielbiam, którzy mnie bardzo inspirują. Ja z moim zespołem jestem bardzo blisko. To są fantastyczni muzycy, którzy przy tym są bardzo bliskimi mi ludźmi" - opowiedziała i pożyczyła czytelnikom zdrowia, bo, jak sama twiedzi, resztę można wywalczyć samemu.