Telewizja Polsat we współpracy z władzami miasta Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego po raz drugi zaprasza na sylwestrowy koncert do samego serca małej ojczyzny Mikołaja Kopernika. Koncerty odbędą się na Rynku Staromiejskim, gdzie stanie pokaźna scena, na której wystąpią topowe gwiazdy naszej rodzimej estrady. Wśród nich Anna Wyszkoni, z którą udało nam się porozmawiać podczas kręcenia spotu sylwestrowego. Gdyby nie na scenie, jak wokalistka spędziłaby sylwestra? I dlaczego 2026 rok będzie dla niej wyjątkowy? Sprawdźcie sami!

Ania Wyszkoni gwiazdą sylwestra w Toruniu. "Wszystko będzie się zgadzało"

"Będę w Toruniu drugi raz, rok temu też bawiłam się z Polsatem i było wyśmienicie, liczę na to, że w tym roku powtórzymy ten sukces i wszystko będzie się zgadzało" - opowiedziała Interii Muzyce Ania Wyszkoni.

Wokalistka stwierdziła, że uwielbia śpiewać i występować w sylwestra, jednak gdyby w tym roku nie wystąpiła na dużej scenie, miałaby inną opcję. "Zdecydowanie w domu na kanapie! Dom, kanapa, towarzystwo mojego pieska, być może pilnowanie ekipy nastolatek, czyli koleżanek mojej córki, która już wchodzi w ten wiek. Kto wie, czy nie byłabym ogólną opiekunką w tę noc? Zdecydowanie, gdybym nie pracowała, postawiłabym na odpoczynek!" - przyznała artystka.

"Scena jest moim drugim domem, czuję się na scenie wyśmienicie - jestem na niej od 30 lat, a w 2026 roku będę świętować moje trzydziestolecie. Wchodzę w rok bardzo dla mnie ważny nie tylko zawodowo i myślę, że zrobię to z Polsatem z wielkim przytupem!" - wyznała wokalistka.

Ania Wyszkoni opowiedziała również o tym, jak dba o utrzymanie ciepła podczas chłodnej sylwestrowej nocy. "Moda się z biegiem lat zmieniła i pamiętam takie sylwestrowe noce, kiedy cierpiałam na scenie w jakiejś kusej sukience - dzisiaj mamy futra, puchowe kurtki, ciepłe buty, więc to wszystko mieści się w sylwestrowej nocy. Na pewno nie będę się narażać na odmrożenia" - opowiedziała.

"Najlepszą sztuczką na publiczność są po prostu przeboje. Im fajniej artyści bawią się na scenie, im bardziej przebojowe są piosenki, tym lepiej reaguje publiczność" - skwitowała piosenkarka.

