Sylwestrowa Moc Przebojów kolejny raz zawita do Torunia, a na scenie pojawi się plejada największych polskich i zagranicznych gwiazd. Wśród nich znajdą się między innymi Alien i Majtis, którzy podbili serca Polaków w ostatniej edycji "Must Be The Music". Porozmawialiśmy z duetem podczas kręcenia spotu sylwestrowego i dowiedzieliśmy się, jak może wyglądać dla chłopaków nadchodzący rok!

Alien i Majtis na Sylwestrowej Mocy Przebojów 2025. "Wydarzyło się wiele"

"Tak się złożyło, że będziemy mieli na Sylwestrowej Mocy Przebojów swoje wejście. Czy to odpowiedzialność? Na pewno ogromny zaszczyt. To nasz pierwszy raz, więc to piękna przygoda, której nigdy nie doświadczyliśmy, więc jesteśmy mega wdzięczni" - przyznali zgodnie Alien i Majtis.

"Dużo by wymieniać, co się u nas wydarzyło w tym roku. Kompletna zmiana o 180 stopni. Czekamy na następny, żeby móc przebić 2025. Pamiętamy, że w tamtym roku wspominaliśmy poprzedniego sylwestra i mówiliśmy, że był wspaniały pod kątem koncertów. Wtedy myśleliśmy: 'ciekawe, co przyniesie 2025 rok'... No i przyniósł! Wydarzyło się wiele" - opowiedział duet.

"W 2026 roku skupiamy się na nowym materiale. Nie nastawiamy się na nic, u nas zawsze wszystko wychodzi spontanicznie. Oby zdrowie i produktywność, a reszta przyjdzie!" - skwitowali Alien i Majtis.

Oprócz Aliena i Majtisa na scenie w Toruniu wystąpią m.in. Smolasty, Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec u'Orkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Jonatan i BumBum OrkeStar.

Aby zabawa była naprawdę szampańska, nie może zabraknąć gigantów polskiej muzyki tanecznej i oczywiście gwiazd z zagranicy. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów zaśpiewają także - Thomas Anders from Modern Talking & Band, Zenek Martyniuk, Łobuzy, Skolim, Sławomir i Kajra, Marcin Miller z zespołem Boys, Magda Narożna i Piękni i Młodzi oraz Norbi.

Alien i Majtis o planach na 2026 rok. "Czekamy na następny, żeby móc go przebić" INTERIA.PL