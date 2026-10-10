Za nami huczny jubileusz Roztańczonego PGE Narodowego w Polsacie! 10 października 2026 r. blisko 60 tys. uczestników wkroczyło na stadion w Warszawie, aby zatańczyć do największych przebojów zarówno polskiej, jak i zagranicznej sceny. Kolejne miliony Polaków oglądały wszystko przed telewizorami. Wydarzenie zorganizowane zostało na ogromną skalę - z nowoczesną sceną 360 stopni i niepowtarzalnymi efektami wizualnymi. Nie zabrakło niespodzianek, które na długo zapadną w pamięci oglądających.

Co działo się podczas jubileuszowego Roztańczonego PGE Narodowego?

Na scenie zaprezentowała się cała plejada gwiazd, lecz jedną z najważniejszych była Maryla Rodowicz. To właśnie Królowa Polskiej Piosenki rozpoczęła imprezę wielkim, energicznym hitem "Kolorowe Jarmarki", a zamknęła ją kultową i nastrojową balladą "To już było".

Na scenie Polsatu nie zabrakło też przedstawicieli młodego pokolenia. Była m.in. Roxie Węgiel, która najpierw zaśpiewała w duecie z Marylą przebój "Damą być", a następnie autorski "Błękit". Była też Young Leosia z piosenkami "BFF" i "Baila Ella", Blanka z premierowym "Dobrym chłopakiem" oraz Anastazja Maciąg, która wystąpiła u boku słynnego piłkarza Grzegorza Krychowiaka, próbującego swoich sił w rapie.

Publiczność usłyszała też inne legendy polskiej estrady - m.in. Andrzeja Piasecznego z utworami "Śniadanie do łóżka" i "Chodź, przytul, przebacz" czy Golec uOrkiestrę i ich "Słodycze" oraz "Ściernisco". Zagraniczną gwiazdą jubileuszu był zespół Gipsy Kings, który zaprezentował ponadczasowe rytmy latino. Wybrzmiały numery "Bamboleo" oraz "Volare", do których publiczność tłumnie tańczyła.

Skolim i Marcin Miller wjechali na scenę Polsatu samochodami!

Hitem wieczoru okazały się samochody, którymi coraz to nowe gwiazdy wjeżdżały na scenę Polsatu. Najpierw Skolim pojawił się w różowej bryce, śpiewając "Wyglądasz idealnie", aby za chwilę Marcin Miller z zespołu Boys próbował przebić go swoją nowoczesną Teslą. Później grupa Łobuzy i Zenek Martyniuk postawili na skórzane stroje i motocykle, którymi wjechali na scenę w rytm przeboju "Mandacik". Na koniec jeszcze formacja Bungee, która wprowadziła na scenę... ciągnik.

W sobotnią noc na Roztańczonym PGE Narodowym królowało również disco polo. Nie zabrakło przebojów, takich jak "Miłość w Zakopanem" w wykonaniu Kajry i Sławomira, "Czułe słowa (My Oh My)" Pięknych i Młodych, "Zbuntowany anioł" Łobuzów, "Miód Malina" MIG czy "Jakbyś mnie zechciał" Topky.

Prowadzący zapowiedzieli kolejną edycję Roztańczonego PGE Narodowego!

"Tak się to robi w Warszawie, tak się to robi w Polsce i tak się to robi na Roztańczonym PGE Narodowym" - krzyczał jeden z prowadzących, gdy widać było, jak publiczność doskonale bawi się w rytm muzyki. Gospodarze na koniec zapowiedzieli, że za rok możemy oczekiwać kolejnej edycji Roztańczonego PGE Narodowego!