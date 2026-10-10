Za nami jubileuszowa, 10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego! Co działo się na scenie Polsatu?

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Za nami jubileuszowa, 10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego! Na warszawskim stadionie bawiło się 60 tys. widzów, a przed telewizorami kolejne miliony. Nowoczesną sceną 360 stopni zawładnęła plejada gwiazd, wśród których znaleźli się Zenek Martyniuk, Skolim, Kajra i Sławomir, Kizo, Young Leosia, Andrzej Piaseczny, Maryla Rodowicz, Piękni i Młodzi, Roxie Węgiel i wielu innych. Kto zaskoczył najbardziej?

Maryla Rodowicz w czerwonej sukni gra na gitarze, otoczona tancerzami w bieli i czerni na scenie oświetlonej na czerwono.
Maryla Rodowicz zamknęła 10. edycję Roztańczonego PGE NarodowegoAKPA AKPA

Za nami huczny jubileusz Roztańczonego PGE Narodowego w Polsacie! 10 października 2026 r. blisko 60 tys. uczestników wkroczyło na stadion w Warszawie, aby zatańczyć do największych przebojów zarówno polskiej, jak i zagranicznej sceny. Kolejne miliony Polaków oglądały wszystko przed telewizorami. Wydarzenie zorganizowane zostało na ogromną skalę - z nowoczesną sceną 360 stopni i niepowtarzalnymi efektami wizualnymi. Nie zabrakło niespodzianek, które na długo zapadną w pamięci oglądających.

Zobacz również:

Skolim
Roztańczony Narodowy

Skolim szykuje wielki show na Roztańczony PGE Narodowy. "Obiecuję, że będziecie mieli absolutny top" [WIDEO]

Bartłomiej Warowny
Bartłomiej Warowny

Co działo się podczas jubileuszowego Roztańczonego PGE Narodowego?

Na scenie zaprezentowała się cała plejada gwiazd, lecz jedną z najważniejszych była Maryla Rodowicz. To właśnie Królowa Polskiej Piosenki rozpoczęła imprezę wielkim, energicznym hitem "Kolorowe Jarmarki", a zamknęła ją kultową i nastrojową balladą "To już było".

Na scenie Polsatu nie zabrakło też przedstawicieli młodego pokolenia. Była m.in. Roxie Węgiel, która najpierw zaśpiewała w duecie z Marylą przebój "Damą być", a następnie autorski "Błękit". Była też Young Leosia z piosenkami "BFF" i "Baila Ella", Blanka z premierowym "Dobrym chłopakiem" oraz Anastazja Maciąg, która wystąpiła u boku słynnego piłkarza Grzegorza Krychowiaka, próbującego swoich sił w rapie.

Publiczność usłyszała też inne legendy polskiej estrady - m.in. Andrzeja Piasecznego z utworami "Śniadanie do łóżka" i "Chodź, przytul, przebacz" czy Golec uOrkiestrę i ich "Słodycze" oraz "Ściernisco". Zagraniczną gwiazdą jubileuszu był zespół Gipsy Kings, który zaprezentował ponadczasowe rytmy latino. Wybrzmiały numery "Bamboleo" oraz "Volare", do których publiczność tłumnie tańczyła.

Skolim i Marcin Miller wjechali na scenę Polsatu samochodami!

Hitem wieczoru okazały się samochody, którymi coraz to nowe gwiazdy wjeżdżały na scenę Polsatu. Najpierw Skolim pojawił się w różowej bryce, śpiewając "Wyglądasz idealnie", aby za chwilę Marcin Miller z zespołu Boys próbował przebić go swoją nowoczesną Teslą. Później grupa Łobuzy i Zenek Martyniuk postawili na skórzane stroje i motocykle, którymi wjechali na scenę w rytm przeboju "Mandacik". Na koniec jeszcze formacja Bungee, która wprowadziła na scenę... ciągnik.

W sobotnią noc na Roztańczonym PGE Narodowym królowało również disco polo. Nie zabrakło przebojów, takich jak "Miłość w Zakopanem" w wykonaniu Kajry i Sławomira, "Czułe słowa (My Oh My)" Pięknych i Młodych, "Zbuntowany anioł" Łobuzów, "Miód Malina" MIG czy "Jakbyś mnie zechciał" Topky.

Prowadzący zapowiedzieli kolejną edycję Roztańczonego PGE Narodowego!

"Tak się to robi w Warszawie, tak się to robi w Polsce i tak się to robi na Roztańczonym PGE Narodowym" - krzyczał jeden z prowadzących, gdy widać było, jak publiczność doskonale bawi się w rytm muzyki. Gospodarze na koniec zapowiedzieli, że za rok możemy oczekiwać kolejnej edycji Roztańczonego PGE Narodowego!

Jak Piotr Kędzierski spędza czas na planie HITSTERA? "Ten program zaskoczy niejednego"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze