Roztańczony PGE Narodowy 2026 za nami! Warszawski stadion zamienił się na jeden wieczór w święte miejsce muzyki na żywo, niezapomnianych wrażeń i oczywiście... beztroskiego tańca w rytm największych polskich (i nie tylko!) przebojów.

Oprócz Cleo oraz Sound'n'Grace, na jednej scenie pojawili się m.in. Radek Liszewski z Weekend, Golec uOrkiestra, Boys, Andrzej Piaseczny, Sławomir i Kajra, Kizo, Young Leosia, Skolim, Piękni i Młodzi, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Łobuzy, Topky, MiłyPan oraz Defis. Międzynarodowym akcentem wieczoru był występ Gipsy Kings.

Jubileuszowy koncert poprowadziły siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.

Sound'n'Grace tuż przed występem w Polsacie. "To dla nas olbrzymi komplement"

Innowacyjna scena została tym razem ustawiona w układzie 360 stopni - w sercu płyty PGE Narodowego. Dzięki temu każdy uczestnik wydarzenia, niezależnie od sektora, znalazł się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej, otoczony muzyką, światłem i energią, która porwała do tańca wszystkich. To zupełnie nowy wymiar muzycznego widowiska, o czym przekonani są również bracia Cleo i formacja Sound'n'Grace!

"Wyjątkowo dzisiaj nie zakładam szpilek, bo mam zamiar skakać naprawdę wysoko" - przyznała Anna Żaczek-Biderman.

"Dla nas to jest nowa rzeczywistość, bo zazwyczaj grywamy nieco inne imprezy. Próbujemy się odnaleźć w tym, jednak naturę imprezowiczów w sobie mamy, więc postaramy się nie odpalić za bardzo, żeby nie zburzyć naszego poprawnego wizerunku. Może postarajmy się utrzymać wizerunek grzecznych osób, bo już niedługo mamy całą świąteczną trasę do zagrania" - zażartował Kamil Mokrzycki.

Jak Sound'n'Grace wpasowują się w Roztańczony PGE Narodowy? "Mamy do zapamiętania choreografię" INTERIA.PL

"Mamy do zapamiętania choreografię, więc jakąś cząstką mózgu musimy o nich pamiętać. Ale odpalamy wrotki! Dla nas jest to frajda, bardzo się cieszymy, że tutaj jesteśmy. To, że możemy tu być, to dla nas olbrzymi komplement" - przyznali liderzy popularnej formacji.

Cleo po raz pierwszy z wielką zapowiedzią. "Szykujcie się"

"Publiczność jest znakomita - jak zawsze zresztą. Tu jest taka energia, która jest niepowtarzalna, także cieszę się, że tu jestem. (...) Zdarza się, że śpiewam covery, jednak mam już na tyle bogaty katalog muzyczny, że mogę wybierać w tych wszystkich hitach. A wybieram takie, przy których publiczność faktycznie zawsze najgłośniej śpiewa" - przyznała Cleo.

"Tyle dostaję od fanów uśmiechów, po prostu szał, śpiewanie wspólne. To dla mnie ogromna nagroda, że mogę tu być" - dodała.

"U mnie jest cały czas intensywnie - kończę teraz materiał, który nazywa się 'Fantasmagoria', jest to nowy album, ale też myślę o świątecznych rzeczach i zdradzam to tutaj dla was po raz pierwszy, więc świątecznie też będzie w tym roku. Za dużo nie mogę jeszcze zdradzać, ale na pewno usłyszycie jakąś piosenkę świąteczną. Szykujcie się - wszystkie Mikołaje! Śpiewamy razem!" - wyznała wokalistka.

Cleo zdradziła to po raz pierwszy. Gwiazda już szykuje się do świąt INTERIA.PL



